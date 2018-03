Persisten rumores de que Kim Jong Un podría visitar Pekín

Pekín, China

Insistentes rumores circulaban el martes sobre una visita del líder norcoreano Kim Jong Un a Pekín para entrevistarse con el presidente chino Xi Jinping, mientras China y Corea del Norte se abstienen de comentar la situación.



Los rumores se dispararon tras la supuesta llegada desde Pyongyang de un tren especial que el martes partió de la capital china, donde se observaban fuertes medidas de seguridad.



De confirmarse los rumores, se trataría de la primera visita al extranjero de Kim Jong Un desde que sucedió a su padre, Kim Jong Il, a finales de 2011.



Las medidas de seguridad acordes a las visitas de jefes de Estado, caravanas de coches oficiales escoltados por policías en moto y la falta de un desmentido de las autoridades chinas alimentaron el martes la hipótesis de la visita de Kim.

La agencia japonesa Kyodo reportó el martes la partida de Pekín de un tren especial, que había llegado el lunes, aunque no sabía si Kim estaba a bordo.



La eventual presencia del líder de Pyongyang no fue confirmada el martes ni por Corea del Norte ni por China.



"No estoy al corriente de la situación que mencionó. Si tenemos información la daremos a conocer", declaró a la prensa la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunying.



Los mensajes sobre Kim Jong Un estaban censurados en las redes sociales chinas.