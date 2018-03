Arizona suspende pruebas de vehículos autónomos de Uber

Phoenix, Estados Unidos

El gobernador de Arizona Doug Ducey suspendió el lunes los privilegios de Uber para realizar pruebas de vehículos autónomos tras la muerte de un peatón en un suburbio de Phoenix la semana pasada.



Ducey dijo a la compañía en una carta que los videos del incidente causaron preocupaciones de seguridad.



Dijo que el choque fue un “fracaso incuestionable” al cumplimiento de las expectativas de seguridad.

Se trata del primer deceso en el que está involucrado un vehículo autónomo.



La medida se presenta días después de que el The New York Times reportó que los propios documentos de la compañía mostraban que el programa de prueba estaba plagado de problemas.



Los documentos mostraban problemas al conducir por zonas de construcción y que se requería de mucha mayor intervención humana que en los vehículos de las compañías competidoras.



Expertos han dicho a The Associated Press que la tecnología de la compañía debió detectar al peatón a tiempo para evitar el accidente.