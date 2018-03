Donald Trump niega haber tenido una relación con la actriz porno Stormy Daniels

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos Donald Trump desmintió este lunes "clara y rotundamente" haber mantenido una relación con la actriz porno Stormy Daniels quien dijo haber tenido una aventura con el mandatario hace doce años.



"Yo diría que el presidente ha negado rotunda, clara y reiteradamente" estas acusaciones, dijo Raj Shah, portavoz de la Casa Blanca, al día siguiente que Daniels relatara en un programa de televisión detalles de su supuesta aventura con el presidente estadounidense.



Trump, proclive a atacar a sus adversarios, nunca comentó este caso.



Queda por comprender por qué Michael Cohen, abogado personal del presidente, entregó 130.000 dólares a Stephanie Clifford (verdadero nombre de Daniels), unos días antes de la elección presidencial de 2016 a cambio de su silencio.



"Habrá que preguntarle a Michael Cohen para que nos dé detalles", dijo Shah.



El domingo por la noche, 22 millones de televidentes siguieron la entrevista a estrella del porno, difundida durante el programa "60 Minutes" de la cadena CBS, un récord de audiencia para esta emisión desde la entrevista que le hiciera a la pareja Obama en 2008.



Poco tiempo después de la difusión de estas cifras por CBS, Trump tuiteó enigmáticamente: "Tantas 'fake news'. Nunca fueron tan numerosas y falsas. Pero pese a todo nuestro país va muy bien!"



Durante la entrevista, Stormy Daniels contó al periodista Anderson Cooper que fue amenazada por un desconocido en un estacionamiento de autos de Las Vegas mientras se hallaba en compañía de su hija.



La actriz acababa de conceder una entrevista a la revista "In Touch" en la cual afirmaba haber mantenido una relación sexual con el magnate inmobiliario en julio de 2006.



"Deje a Trump tranquilo. Olvide esta historia", le habría dicho el desconocido. "Esa muy linda niña", habría agregado respecto a la hija de Daniels. "Sería una lástima que le pase algo a su madre".



La Casa Blanca desmintió esos hechos. "El presidente no cree" que la actriz haya sido amenazada en 2011, dijo Raj Shah el lunes.



Michael Avenatti, el abogado de Stormy Daniels, dio cuenta sin embargo el lunes de las numerosas amenazas que recibe su cliente, de 39 años de edad, desde el comienzo de este caso. "Por ahora no tenemos nada que las vincule a Cohen o Trump, seamos claros, pero ella realmente teme por su seguridad y la de su familia", señaló en CBS.



Avenatti ya aseguró que tiene pruebas de la relación entre su cliente y el magnate. La semana pasada publicó en Twitter una foto de un DVD en una caja fuerte, acompañada de la leyenda "Si 'una imagen vale mil palabras', ¿cuántas palabras vale esta?"



Interrogado el domingo sobre la existencia de pruebas (mensajes, fotos, videos) que demostraran la veracidad de sus afirmaciones, Stormy Daniels se negó a todo comentario.



La actriz demandó a comienzos de meses al presidente estadounidense para invalidar el acuerdo de confidencialidad que ambos firmaron en noviembre de 2016 en razón de que Trump no estampó su firma en el documento.