Kenji Fujimori acusa a su hermana Keiko de querer todo el poder en Perú

Lima, Perú

La guerra entre los hermanos Keiko y Kenji Fujimori por el control del fujimorismo, mayor fuerza política de Perú, se atizó el domingo luego de que el legislador acusara a la ex candidata presidencial de querer desaforarlo para recuperar el control absoluto del Congreso.



Paralelamente la prensa difundió versiones de una congresista leal a Kenji, en las que asegura que el menor de los Fujimori, de 37 años, se presentará ante la fiscalía como testigo de presuntos aportes de la brasileña Odebrecht a la campaña de Keiko, de 42, a la presidencia de Perú en 2011.



Según Kenji Fujimori, el proceso de desafuero contra él y otros dos congresistas iniciado esta semana por el partido Fuerza Popular (derecha, populista) que dirige Keiko y que él ayudó a fundar, es una prueba de lo que su hermana está dispuesta a hacer "para recuperar a cualquier costo la mayoría absoluta del Congreso".



El hijo menor del exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000), negó ser un corrupto, como lo señaló su hermana y la plana mayor del partido, tras la difusión el martes de videos en los que supuestamente se ofrecen prebendas a cambio de votar contra la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció esta semana.



"Esto no se trata de una lucha contra la corrupción, sino de una lucha por el poder", denunció Kenji sobre las intenciones de Keiko, en un video difundido en las redes sociales por los programas periodísticos de televisión "Día D" y "Panorama", donde además virtualmente acusa a su hermana de complotar para tumbar a Kuczynski.



- ¿Kenji vs Keiko en caso Odebrecht?

En uno de los videos que escandalizaron a Perú, Kenji aparece haciendo ofrecimientos a otro legislador en un presunto intento de comprar votos para evitar la destitución de Kuczynski.



Pero el menor de los Fujimori rechazó un "operativo delincuencial" para incriminarlo y denunció un "vergonzoso ejercicio ilegal de reglaje, grabación y extorsión (que) ha llegado a todos los niveles de la política hasta remover del cargo al presidente de la República y desaforar a congresistas".



"Este golpe bajo ha afectado a mi madre, a mi padre, y a los peruanos que confían en mi", acotó el congresista sobre la cinta, grabada encubiertamente por un congresista de Keiko.



"El Perú no merece esto", sentenció.

Los hermanos Fujimori, Kenji y Keiko, en guerra por el Perú.



"Me someto a todas las investigaciones, seré testigo en los casos que sea necesario y demostraré quiénes son los corruptos", aseguró en lo que se interpreta como una tácita alusión a su hermana Keiko, a quien la fiscalía investiga por presuntamente haber recibido más de un millón de dólares de Odebrecht para su campaña de 2011, como declaró a la fiscalía en febrero el exjefe en Perú de la compañía brasileña, Jorge Barata.



Sus declaraciones se difunden en momentos en que congresistas disidentes del fujimorismo, leales a Kenji, aseguran que el menor de los Fujimori se presentaría como testigo de la fiscalía en el caso por los supuestos aportes de la brasileña Odebrecht a la campaña de su hermana mayor.



"Dará información sobre los aportes de Odebrecht a Keiko (...) Kenji tiene un sinnúmero de pruebas que revelan cosas gravísimas", asegura la congresista Maritza García citada el domingo por el diario La República.



Kenji, uno de los más populares legisladores del país, renunció a inicios de marzo a las filas de Fuerza Popular tras las revelaciones de la fiscalía sobre la supuesta financiación de Odebrecht a la campaña presidencial de su hermana, quien lo niega.



Keiko impulsó en diciembre un primer intento de destitución de Kuczynski, mientras Kenji hizo lo contrario para conseguir la liberación de su padre, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad. Eso causó un cisma en el fujimorismo que perdió la mayoría absoluta (72) cuando Kenji le arrebató una docena de congresistas a la facción de su hermana.



Kuczynski renunció el miércoles a puertas de un segundo intento de destitución, arrastrado por un escándalo de corrupción por presuntos nexos entre sus compañías y Odebrecht. Lo reemplazó el vicepresidente Martín Vizcarra.