China contraataca a Estados Unidos y prepara aranceles

Beijing, China

China anunció el viernes una lista de productos estadounidenses por valor de 3.000 millones de dólares sujetos a represalias en una disputa arancelaria con el presidente Donald Trump y se preparaba para una batalla mayor sobre tecnología, al tiempo que los mercados financieros se desplomaban por temores de repercusiones para el comercio mundial.



El Ministerio de Comercio dijo que aranceles más elevados sobre el cerdo, las manzanas, tubos de acero y otros productos contrarrestarían las pérdidas de China por los aranceles impuestos por Trump a las importaciones de acero y aluminio. Llamó a Washington a negociar un arreglo, pero no fijó un plazo.



En una disputa distinta y potencialmente mayor, el ministerio criticó la decisión de Trump el jueves de aprobar un posible incremento de aranceles a las importaciones de China por hasta 60.000 millones de dólares en represalia por la política tecnológica de Beijing. No dio indicios de una posible respuesta, pero una portavoz de la cancillería dijo que el país está “plenamente preparado para defender” sus intereses.



"No queremos una guerra comercial, pero no la tememos”, dijo la portavoz Hua Chunying.



Los mercados financieros se desplomaron debido a temores de que la escalada de tensiones dañe la mayor relación comercial global o lleve a otras naciones a elevar barreras.

El principal índice de la Bolsa de Tokio cayó 5,1%, mientras que el de Shanghai cerró abajo 3,4%.



El dólar cayó a 104,9 yenes, con los inversionistas buscando “refugio” en la moneda japonesa, considerada menos riesgosa.



La respuesta de China el viernes parecía apuntar a aumentar las presiones internas en Estados Unidos sobre Trump, dejando claro cuáles exportadores, incluyendo áreas agrícolas que votaron por él en el 2016, pudieran ser perjudicadas.



"Beijing está haciendo una ofrenda de paz y llamando a Estados Unidos a resolver las disputas comerciales por medio de diálogo y no aranceles”, dijo el economista Vishnu Varathan, de Mizuho Bank en un informe. “No obstante, las primeras andanadas de disparos y represalias han sido lanzadas”.



La lista anunciada el viernes por China está relacionada con los aranceles de Trump al acero y el aluminio, pero las compañías se preparaban ya para una batalla sobre quejas de que Beijing roba tecnología o fuerza a compañías a entregarla.