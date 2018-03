Explaymate Anderson Cooper: Donald Trump quiso pagarme después de tener sexo

Los Ángeles, Estados Unidos

Una ex modelo de Playboy se disculpó con la primera dama Melania Trump por una relación de 10 meses que asegura tuvo con el presidente Donald Trump, quien comenzó ofreciéndole dinero después de la primera vez que sostuvieron relaciones sexuales.



Durante una entrevista con Anderson Cooper de CNN transmitida el jueves, Karen McDougal dijo que Trump intentó pagarle después de su primer encuentro sexual en una villa del Hotel Beverly Hills en 2006.



“Bueno, después de tener intimidad, él, él intentó pagarme. Y, de hecho, no supe cómo interpretarlo”, comentó. “Pero lo miré y le dije ‘No soy así, no soy ese tipo de chica’”.



Lloró camino a casa y creía que no volvería a verlo, pero accedió a salir de nuevo después de que él la volvió a llamar, relató la ex modelo. McDougal describió en repetidas ocasiones a Trump como “muy carismático” y “dulce”.



McDougal dijo que la relación con Trump continuó por unos 10 meses, y que le puso fin en abril de 2007 debido a que se sentía culpable. Recordó haber viajado a encontrarse con Trump en sus propiedades de Nueva York, Nueva Jersey y California, y dijo que tuvo relaciones sexuales con él “varias docenas de veces”.



McDougal sentía algo por Trump, pero el romance “me estaba destrozando”, declaró.

“Hubo una relación auténtica. Hubo sentimientos reales”, dijo. “Él me llamaba bebé o me decía la hermosa Karen”.



Trump se casó con su esposa actual, Melania Trump, en 2005 y su hijo Barron nació al año siguiente.



Durante la entrevista con CNN — que de acuerdo a su abogado será la única en la que hable de la relación —, McDougal se disculpó cuando se le preguntó qué le diría a Melania Trump.



“¿Qué se puede decir, excepto que lo lamento?” respondió McDougal. “Lo siento. No quisiera que me lo hicieran a mí”.