Primer ministro de Francia Edouard Philippe catalogó la toma de rehenes en supermercado de Trebes como un acto terrorista

París, Francia

El primer ministro francés Edouard Philippe dice que toda la información sobre el tiroteo en un supermercado en el sur de Francia y la anterior agresión a un gendarme apunta a lo que “parece ser un acto terrorista”.



Philippe dice que persiste la situación dentro del supermercado Super-U en la pequeña localidad de Trebes. Un agente policial dijo anteriormente que había un muerto y un herido grave en el supermercado.

Hechos

La policía nacional francesa dice que dos personas han muerto y alrededor de una docena están heridas en un tiroteo y toma de rehenes en un supermercado en el sur de Francia.



Un vocero policial dijo a The Associated Press que no estaba claro si aún había rehenes en el mercado en la localidad de Trebes.



El informante, que habló bajo la condición reglamentaria de anonimato, dijo que continúa el operativo policial para detener al agresor.



El motivo del hecho, así como la identidad del agresor, no estaban claros.

Cordón policial

Un testigo declaró que el autor de los disparos, que lleva supuestamente cuchillos, un arma corta y granadas, gritó "Alá Akbar" ("Alá es el más grande") al entrar en el comercio, precisó una fuente de seguridad.



El atacante dijo actuar en nombre del grupo Estado Islámico (EI), según la fiscalía.



Las autoridades locales anunciaron en Twitter que el sector estaba acordonado y pidieron a la población que "facilitara el acceso a las fuerzas del orden".



Si se confirma el vínculo con el Estado Islámico, este ataque sería el primero importante desde la elección del presidente Emmanuel Macron en mayo pasado.



La toma de rehenes se registra cuando Francia continúa en alerta tras una serie de atentados desde el ataque contra la sede del semanario satírico Charlie Hebdo en enero de 2015, que dejó 12 muertos.



La ola de atentados yihadistas dejó un total de 238 muertos y cientos de heridos en 2015 y 2016. Varios de esos ataques o intentos de ataque apuntaron a militares o policías.



Las autoridades temen nuevos atentados a pesar del incremento de las medidas de seguridad instauradas por el gobierno, cuya señal más visible es el despliegue de 10.000 policías y militares en las calles, estaciones y lugares turísticos.



El grupo Estado Islámico, que ha perdido casi todo el terreno que conquistó en Irak y en Siria donde proclamó un califato en 2014, amenaza a menudo a Francia en represalia por su participación en la coalición militar internacional que lucha contra sus combatientes en ambos países.



El EI llamó a atacar a los "infieles" en todas partes, y el grupo intenta exportarse en Europa gracias a los yihadistas que regresaron de Siria con el objetivo de realizar ataques en suelo europeo.



El anterior ataque reivindicado en Francia por el EI había tenido lugar en Marsella, el pasado 1 de octubre. Ese día, un tunecino de 29 años, Ahmed Hanachi, mató a dos jóvenes ante la estación Saint-Charles de la ciudad meridional al grito de "Alá Akbar", antes de ser abatido por militares.