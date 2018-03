Tensión en Perú tras revelación de comprometedor video en contra de Pedro Pablo Kuczynski

Lima, Perú

El Congreso peruano inició el miércoles un proceso para despojar de su fuero a cinco legisladores, entre ellos Kenji Fujimori, tras la difusión de videos en que se ofrecen prebendas a cambio de votar contra la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski.



"Realizaremos denuncia constitucional y (pedido de) desafuero a Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocangel, Mercedes Araoz y Carlos Bruce", dijo en rueda de prensa el presidente del Congreso, el opositor Luis Galarreta.



"Vamos a iniciar el proceso de denuncia constitucional, es decir el desafuero a los cinco parlamentarios que son materia de este video", agregó Galarreta, quien además pidió a Kuczynski que renuncie para evitar ser destituido por el Congreso este jueves.



En el video aparecen Kenji, Ramírez y Bocangel -disidentes del partido Fuerza Popular, que dirige Keiko Fujimori- tratando de convencer a un colega para que no vote contra Kuczynski a cambio de favores políticos del gobierno, antes de que el Congreso debatiera en diciembre una primera moción de destitución, que no prosperó.



Aráoz, quien además de legisladora es presidenta del Consejo de Ministros, y Bruce (ambos oficialistas) no aparecen en el video, pero los disidentes del fujimorismo hablan sobre contactos con ellos.



"El Congreso tiene que reaccionar claramente y tajantemente a defender el orden democrático y que estos hechos nauseabundos no contaminen el sistema democrático", expresó Galarreta.



La decisión anunciada por el jefe del Congreso fue adoptada este miércoles en una reunión de los portavoces de las diferentes bancadas, con la abstención del minoritario bloque oficialista.



El inicio del proceso de desafuero constituye una escalada en el conflicto entre Keiko y Kenji Fujimori, hijos del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), indultado por Kuczynski en diciembre.



Keiko impulsó en diciembre la destitución del presidente, mientras Kenji hizo lo contrario para conseguir la liberación de su padre, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad.



Por segunda vez en tres meses, Kuczynski corre el riesgo de ser cesado por "incapacidad moral" y convertirse en el primer presidente en perder su puesto por el caso Odebrecht, compañía brasileña que admitió haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos en varios países latinoamericanos para adjudicarse contratos de obras públicas.

