Costa Rica multará con 100 dólares por mes a extranjeros que decidan quedarse ilegalmente en el país

San José, Costa Rica

A partir del 19 de abril Costa Rica cobrará una multa de 100.00 dólares estadounidenses a los extranjeros que decidan quedarse de manera irregular en el territorio, así lo informó el lunes la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).



Según reporta La Prensa de Nicaragua, en caso de no ser aplicada la multa, se impedirá el ingreso al territorio tico por el equivalente a tres veces el tiempo que estuvo de forma irregular. Es decir, si permaneció un mes, no podrá regresar durante los siguientes tres meses, así lo explicó la directora de esta institución gubernamental, Gisela Yockchen.



Si un extrajero ingresó el 1 de enero y le aprobaron visa de 30 días de permanencia en Costa Rica, puede estar hasta el 30 de enero, por lo que ya el 1 de febrero se encontrará irregular.



La funcionaria también explicó que la multa está contemplada en el artículo 33 de La Ley de Inmigración, pero que durante años se había pospuesto, la última vez fue en agosto del 2014 mediante un decreto ejecutivo, el cual finaliza el próximo 19 de abril.



Con lo anterior se hace ver que esto no es nada nuevo dentro de las leyes de este país.