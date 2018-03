Kim "examina la situación" de reunirse con Donald Trump, según ministra surcoreana

Tegucigalpa, Honduras

El líder norcoreano Kim Jong Un "examina la situación" luego de la decisión "extremadamente valiente" de Donald Trump de aceptar un encuentro histórico entre ambos, declaró la ministra surcoreana de Relaciones Exteriores, Kang Kyung-wha, en una entrevista difundida el domingo en Estados Unidos.



"Pensamos que el dirigente norcoreano examina la situación. Le damos el beneficio de la duda, y el tiempo que podría necesitar para enviar un mensaje público", dijo la ministra surcoreana a la cadena CBS.



Pyongyang no ha respondido públicamente al presidente estadounidense luego de que sorprendió incluso a sus propios diplomáticos al aceptar la invitación a la cumbre, atribuida a Kim Jong Un y anunciada por emisarios surcoreanos.



Los dos enemigos no han hecho contacto directo todavía, y ni la fecha ni el lugar han sido fijados para este encuentro que debería centrarse sobre el futuro del programa nuclear norcoreano tras meses de provocaciones e insultos mutuos.



Conversaciones entre altos funcionarios de Corea del Norte y de Suecia, país que representa los intereses estadounidenses en Pyongyang, concluyeron el sábado en Estocolmo sin un anuncio concreto sobre la hasta ahora hipotética cumbre Trump-Kim.



Pero un alto diplomático norcoreano llegó este domingo a Finlandia para entrevistarse con representantes estadounidenses y surcoreanos con el fin de concretar el proyecto de encuentro entre los dos dirigentes, anunciaron medios locales.



Kang Kyung-wha estima que "un canal de comunicación" se ha establecido. "Estoy segura que hay un intercambio de mensajes", añadió a CBS.



"Pero creo que el líder norcoreano necesitaría un tiempo debido a la rapidez con la que el presidente Trump aceptó la invitación al diálogo. Pienso que todos fuimos bastantemente sorprendidos por la rapidez de esa decisión", reconoció antes de saludar la respuesta del mandatario estadounidense.



"Pienso que fue una decisión extremadamente valiente por parte del presidente Trump", afirmó.



La ministra subrayó que el dirigente norcoreano había "dado su palabra" sobre su compromiso hacia una desnuclearización, una condición esencial para que se realice esta inédita cumbre.



"Y el significado de esa palabra es bastante alto porque esta es la primera vez que esas palabras provienen directamente del propio líder supremo de Corea del Norte, y eso no ha pasado nunca antes", indicó.



¿Pero confía Seúl en Kim Jong Un? "No es una cuestión de confianza. Se trata de discutir y de presionar por una acción. Y una vez que se constatan esas acciones, entonces se camina hacia adelante", respondió Kang Kyung-wha.