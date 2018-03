Aviso de grietas en puente caído en Florida no fue escuchado

Miami, Estados Unidos

Un ingeniero dejó un mensaje de voz dos días antes de la catastrófica falla de un puente en Miami para decir que se habían detectado unas grietas en un extremo de la losa de concreto, pero el mensaje no fue escuchado sino hasta después de que la estructura se vino abajo, informaron el viernes funcionarios del Departamento de Transporte de Florida.



Un empleado estatal del Departamento de Transporte escuchó el mensaje de voz dejado en un teléfono fijo hasta el viernes, dado que estuvo fuera de la oficina para atender otras tareas, explicó la agencia en un correo electrónico.



En una transcripción publicada el viernes por la noche, Denney Pate, del FIGG Bridge Group _una de las firmas que construyeron el puente_, indicó que las grietas requerirían reparaciones “pero desde una perspectiva de seguridad no vemos que haya ningún problema ahí, por lo que no estamos preocupados al respecto desde esa perspectiva”.



El puente se cayó el jueves y al menos seis personas murieron. Las autoridades retiran lentamente los escombros en busca de más víctimas.



En una conferencia de prensa el viernes por la noche, funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) dijeron que han iniciado su investigación y aún no pueden confirmar si alguna grieta contribuyó a la caída. Agregaron que los trabajadores trataban de reforzar una estructura diagonal del puente peatonal en la Universidad Internacional de Florida (FIU) al momento en que se desplomó.



Robert Accetta, el investigador a cargo para la Junta, afirmó que las cuadrillas estaban aplicando una fuerza de postensado, pero los investigadores no están seguros si eso fue lo que causó la caída.



En un boletín de prensa el viernes por la noche, FIGG Bridge Engineers anunció que “continúa trabajando diligentemente” a fin de determinar la causa de la caída, y examina los pasos que su equipo ha dado.



Añadió que “la evaluación se basaba en la mejor información disponible en ese momento e indicaba que no había problemas de seguridad”. Pidió tiempo para determinar con exactitud qué ocasionó el accidente.



Un estudiante universitario que apenas logró escapar de un auto que fue aplastado al desplomarse el puente dijo haber visto con impotencia mientras la estructura caía sobre el vehículo y aplastaba a su amiga Alexa Duran, que estaba sentada a su lado en el asiento del conductor.



Richie Humble, quien estudia en la FIU, viajaba en un auto bajo el puente peatonal cuando escuchó un largo crujido proveniente de la estructura que atraviesa una ajetreada autopista del área de Miami. Era un ruido que no se parecía a nada que haya escuchado antes.



“Miré hacia arriba, y en un instante, el puente se nos venía encima completamente. Fue demasiado rápido como para poder hacer algo”, detalló Humble el viernes en una entrevista telefónica con The Associated Press.



Una vez que él se percató de que seguía vivo, también se dio cuenta que no podía contactar a Durán. Le llamó por teléfono pero no obtuvo respuesta. Un grupo de hombres afuera del auto le empezaron a gritar para que intentara salir por la ventana trasera.



“Trataba de que la gente se diera cuenta de que mi amiga seguía allí”, señaló.