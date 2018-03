Henri Falcón, opositor de Maduro, ruega a Dios por misión electoral de ONU en Venezuela

Caracas, Venezuela

El candidato presidencial opositor, Henri Falcón, principal rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 20 de mayo, se mostró optimista este jueves sobre la posibilidad de que Naciones Unidas envíe una comisión de evaluación electoral.



Existe la "posibilidad de que una comisión de evaluación de la ONU pudiera visitar nuestro país; más que una exigencia es un clamor (...). En el nombre de Dios que eso pueda materializarse", indicó el dirigente, en rueda de prensa tras regresar de Nueva York.



Falcón se reunió el martes con representantes de Naciones Unidas para pedirles observadores electorales, junto con el embajador de Venezuela ante ese organismo, Samuel Moncada, en representación del gobierno.



"La misión de evaluación debe determinar si existen las condiciones básicas para un proceso legítimo y verdaderamente democrático", acotó el exgobernador y disidente del chavismo, quien no descarta retirarse si no logra esas condiciones.



El dirigente precisó que se reunieron con el subsecretario de asuntos políticos de la ONU, Jeffrey Feltman.



"No es una misión de observación, es una misión de evaluación (...) que posteriormente, después del informe, decide cuál es el mecanismo de observación que manda a Venezuela y si es suficiente el tiempo o no", aclaró.



Una misión de evaluación, aseguró el exgobernador, no tiene que ser aprobada por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de la ONU. "Perfectamente puede ser designada por el secretario general" Antonio Guterres, acotó



Según Falcón, también está abierta la posibilidad de invitar como observadores a la Unión Europea (UE), el Parlamento Europeo, el Mercosur, Unasur y Centro Carter.



El dirigente dijo que mientras estuvo en Estados Unidos también se reunió con "altos funcionarios del gobierno" norteamericano en Nueva York y Washington.



La ONU "está considerando un pedido del gobierno venezolano para acompañar el proceso electoral", indicó un portavoz de Naciones Unidas, José Luis Díaz, el martes último.



Gran parte de la oposición, y varios países de la región, rechazan las elecciones en las que Maduro busca reelegirse hasta 2025. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió boicotearlas alegando que son un "fraude".



El lunes, el Frente Amplio Venezuela Libre, coalición que reúne a los partidos de la MUD y organizaciones civiles, envió ua carta a Guterres, pidiéndole que se abstenga de designar observadores.