Renuncia vocero del ICE en protesta por declaraciones de Donald Trump

San Francisco, Estados Unidos

El vocero del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) en San Francisco renunció en protesta por las declaraciones del gobierno del presidente Donald Trump sobre un operativo reciente contra inmigrantes sin autorización.



James Schwab dijo el lunes al diario San Francisco Chronicle que altos funcionarios indicaron que unos 800 inmigrantes no fueron arrestados debido a que la alcaldesa de Oakland, Libby Schaff, advirtió que habría un operativo de cuatro días contra inmigrantes que viven en el país de manera ilegal.



Sin embargo, agregó Schwab, estas declaraciones faltan a la verdad porque el ICE nunca logra detener a todas las personas en sus listas.



La cifra de 800 fue señalada por el secretario de Justicia, Jeff Sessions, quien dijo que se enteró de que el ICE no pudo realizar esta cantidad de arrestos debido a la advertencia de la alcaldesa; y por el director interino de ICE, Thomas Horman, quien dijo que la advertencia de Schaaf evitó que dicha cantidad de "criminales" fueran capturados.



La portavoz de la agencia federal Liz Johnson dijo en un comunicado que la alerta de la alcaldesa "claramente tuvo un efecto" pero que el ICE no puede decir a ciencia cierta cuántas personas se salvaron de ser arrestadas.