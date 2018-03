Donald Trump advierte de un "caos" sin un muro con México

Washington, Estados Unidos

El presidente Donald Trump advirtió este martes que habrá "un caos" si no se construye el controvertido muro que quiere levantar en la frontera con México, mientras inspeccionaba en California varios prototipos de este proyecto.



"Para la gente que dice 'no al muro', si no tienes muros aquí, ni siquiera tendrás un país", dijo el mandatario cerca de la frontera en San Diego.



Trump insistió en que las fuerzas de seguridad deberán ser capaces de ver a través de la estructura para poder controlar los cárteles criminales que podrían estar "a medio metro de distancia", del lado mexicano.



"Sin un muro, habría caos, me imagino", agregó.



La primera visita como presidente de Estados Unidos a California, bastión demócrata de la costa oeste, se produce en un momento de alta tensión entre su gobierno republicano y el estado más populoso del país, especialmente en asuntos migratorios, medioambiente y control de armas.



20,000 millones de dólares

Trump inspeccionó ocho modelos a escala real -de nueve metros de altura-, hechos de concreto y acero, erigidos uno al lado del otro en Otay Mesa, al sur de San Diego y junto a la frontera con Tijuana, México.



Cada prototipo cuesta más de 300,000 dólares y, según algunas estimaciones, el muro completo podría costar 20,000 millones.



Pero nada indica que esta barrera que espera construir a lo largo de los 3,000 kilómetros de frontera con México -una de sus principales promesas de campaña- esté cerca de ser construida.



Más de un año después de su llegada al poder, el Congreso no ha desbloqueado aún ni un dólar para la construcción de este muro. Varios demócratas rechazan esta iniciativa que consideran el triste símbolo de un país que le da la espalda a su historia, cerrando la puerta a los inmigrantes.



En el Congreso, las conversaciones sobre inmigración se encuentran suspendidas.

El presidente se reunió con militares a su llegada en la base aérea de Miramar, y se espera que cierre la visita con un evento de recaudación de fondos en Beverly Hills para su campaña de reelección en 2020.



Esperado con manifestaciones

La visita de Trump a California, donde apenas consiguió poco más de 30% de votos durante la elección presidencial, está marcada por protestas.



Poco antes de su llegada, decenas de personas se reunían en la iglesia San Ysidro, desde donde se puede ver la frontera.



"Estoy aquí en solidaridad con mis amigos y mi familia", dijo Rebecca Montes, estudiante de 22 años, aludiendo a sus padres, indocumentados.



Una joven latina, de anteojos y cabello recogido, contaba que sus padres fueron expulsados cuando ella tenía 15 años. "¿Si lloré? Claro. ¿Cuántas lágrimas deberemos derramar todavía?", lamentaba.



La última vez que Trump viajó este estado fue a la ciudad de San José durante la primavera boreal de 2016, en plena campaña electoral. Este viaje estuvo marcado por varios enfrentamientos que se produjeron al margen de sus reuniones.



El gobernador demócrata de California, Jerry Brown, le envió el lunes una carta abierta sin ambigüedades.



Le recordó que California representa la sexta economía del mundo, y destacó que la prosperidad de su estado no había sido construida en base al "aislamiento, todo lo contrario", sino gracias al recibimiento de "inmigrantes e innovadores venidos de los cuatro rincones del planeta".



"En California, estamos más aferrados a los puentes que a los muros", comentó, al tiempo que lo invitó a visitar las decenas de puentes, viaductos, que se están construyendo para crear la primera línea ferroviaria de gran velocidad en el país.



La semana pasada, el conflicto entre California y Trump se profundizó cuando el Departamento de Justicia demandó a la capital de California, Sacramento, por obstruir la aplicación de la ley federal al ofrecer a los inmigrantes indocumentados un santuario para eludir arrestos y deportaciones.



"La política de California sobre los santuarios es ilegal, anticonstitucional y pone en peligro a todo el país", tuiteó Trump desde Air Force One.



"ESTO DEBE TERMINAR", agregó.

