"Parece un programa cómico": Maduro se burla de elecciones en Colombia

Caracas, Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparó este lunes las elecciones del domingo en Colombia con "un programa cómico", burlándose de que hubo que sacar fotocopias a última hora por falta de tarjetones.



"Me da risa. Parece un programa cómico. Eso es Colombia, ¡cara e' tabla (cara dura), Santos! ¡Tú sí eres cara e' tabla!", dijo Maduro en una cadena de radio y televisión.



El mandatario pasó así factura a las críticas de su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, a los comicios presidenciales convocados para el 20 de mayo en Venezuela, cuyos resultados ya anunció que no reconocerá por considerar que no ofrecen garantías a la oposición venezolana.



"Santos se la pasa hablando de garantías electorales y uno ve el sistema electoral de Colombia y da vergüenza. El grito generalizado ayer en Colombia fue fraude", añadió Maduro sobre las votaciones parlamentarias e interpartidistas para elegir candidatos para las presidenciales colombianas del 27 de mayo.



Poco antes, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello tildó el proceso electoral colombiano de "bochornoso".



"En Colombia usted vota si tiene cómo sacar la fotocopia. Hubo gente que dibujó la tarjeta, puso un muñequito y (decía) este es (Iván) Duque (ganador de la candidatura presidencial de la derecha), porque no tenía cómo sacar una fotocopia", señaló el dirigente.

Haciéndose eco de denuncias de "fraude" publicadas por la cadena Telesur, el canciller Jorge Arreaza expresó a su vez en Twitter que "hay que tener moral para criticar a Venezuela en temas electorales".



En varios puntos de votación en Colombia se agotaron los tarjetones para elegir a los aspirantes presidenciales, en el marco de las consultas interpartidistas de la izquierda y la derecha. Por la izquierda resultó ganador el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.



Al reivindicar el sistema electoral automatizado venezolano, Maduro calificó de "medieval" el de Colombia. Es "fraudulento, medieval, sin garantías, y sale Santos declarando que el proceso electoral ha sido ejemplar... ejemplar en fraude", señaló.



Santos llama "dictador" a Maduro, quien buscará la reelección hasta 2025.



Bogotá, al igual que varios otros gobiernos de la región, cuestiona que esas elecciones, que tradicionalmente se celebran en diciembre, fuesen convocadas de forma anticipada por una "ilegítima" Asamblea Constituyente.