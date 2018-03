Cinco muertos en un accidente de helicóptero en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos

Cinco personas murieron el domingo por la noche después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara en el río Este de la ciudad de Nueva York, según las autoridades.



Un portavoz de la policía de Nueva York confirmó las muertes a The Associated Press el lunes por la mañana.



Un video tomado por un transeúnte y difundido en Twitter muestra a la aeronave roja cuando se precipitaba hacia el río, donde volcó y sus hélices golpeaban el agua mientras se hundía.



El aparato, contratado para una sesión fotográfica, se desplomó cerca de Gracie Mansion, la residencia del alcalde. El piloto logró salir por su cuenta y fue auxiliado por un remolcador, indicaron funcionarios.



Los pasajeros fueron rescatados por buzos de la policía y por los bomberos, que tuvieron que liberarlos de los cinturones de seguridad que los mantenían boca abajo dentro del aparato, dijo Daniel Nigro, jefe de los bomberos.



“Tomo tiempo a los buzos para sacar a estas personas. Trabajaron con mucha rapidez, con tanta como les fue posible”, señaló Nigro. “Es una gran tragedia la que hemos tenido”, agregó.



Testigos ubicados en un paseo marítimo, cerca de donde cayó el helicóptero, dijeron que el aparato hacía mucho ruido cuando volaba, después se precipitó de súbito en el agua y se hundió rápidamente. Sin embargo, el piloto salió a la superficie sujeto a un dispositivo de flotación al momento en que un remolcador y otras embarcaciones de la policía se aproximaban al lugar.

“El agua esta fría. El aparato se hundió muy rápido”, declaró Mary lee, de 66 años, al New York Post. “Para cuando llegamos ya no podíamos verlo. Estaba sumergido”.



Celia Skyvaril, de 23 años, dijo al Daily News que pudo ver a una persona sobre lo que parecía una balsa que gritaba y pedía auxilio.



Se desconocen las causas de la caída de la aeronave. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) comenzaron las investigaciones para determinar la causa del incidente.



De momento solo se conoce la identidad de una de las víctimas, Carla Vallejos, quien era ciudadana argentina, confirmaron a The Associated Press funcionarios del consulado argentino en Nueva York.



El helicóptero fue recuperado en la operación de rescate y remolcado hasta un muelle.