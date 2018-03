Trump sopesa elevar edad mínima para compra de armas

Washington, Estados Unidos

El presidente Donald Trump dijo este lunes en Twitter que está “viendo casos y fallos en las cortes” antes de tomar una decisión sobre elevar el límite de edad para comprar algunas armas, y agregó que “no hay mucho apoyo político (por decirlo amablemente)”.



El mandatario escribió el tuit después de que la Casa Blanca presentó un plan para impedir los tiroteos en las escuelas pero no incluye el aumento de la edad mínima a 21 años para que una persona pueda comprar un arma de asalto, aspecto que apoyaba Trump. La propuesta también deja fuera la cuestión de armar a maestros en comunidades estatales y locales.



En su lugar, una nueva comisión federal para la seguridad escolar examinará el asunto de la edad como parte de un conjunto de medidas que la presidencia anunció el domingo luego de la matanza de 17 personas entre alumnos y personal docente ocurrida el 14 de febrero pasado en una escuela secundaria en Parkland, Florida.



Trump dijo que este esfuerzo es una “mejora muy importante” y agregó que los “guardias armados están OK, ¡disuasivos!”. Sobre el límite de edad, señaló estar “viendo casos y fallos en las cortes antes de actuar. Los estados están tomando esta decisión. Las cosas se están moviendo rápidamente en esto, pero no hay mucho apoyo político (por decirlo amablemente)”.



“Hoy estamos anunciando medidas importantes, que pueden ser adoptadas de inmediato para que contribuyan a la protección de los estudiantes”, indicó el domingo la secretaria de Educación, Betsy DeVos, que presidirá la comisión. El lunes, la funcionaria declaró que el plan “era el primer paso de un proceso largo”.



No hay un plazo para que la comisión presente sus recomendaciones, pero algunas autoridades esperan que sea en un lapso de un año.



Cuando la presionaron en una entrevista en la cadena NBC el lunes sobre por qué la Casa Blanca dejó de respaldar a Trump en la propuesta de elevar el mínimo de edad para comprar armas de asalto, DeVos contestó que “todo está sobre la mesa”, y destacó que la comisión estudiará un extenso abanico de temas.



El gobierno del presidente Trump también prometió ayudar a los estados a pagar por armas y por entrenamiento para los maestros y reiteró su llamado a mejorar la revisión de antecedentes y el sistema de cuidado mental.



DeVos no quiso decir cuántos profesores deberían portar armas.

