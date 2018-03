Gobierno salvadoreño promete rectificar tras sufrir derrota electoral

San Salvador, El Salvador

El presidente izquierdista de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, anunció este sábado que tras la derrota en las elecciones legislativas y municipales de hace una semana procederá a rectificar en su último año de gestión.



"Mi gobierno está tomando muy en cuenta los resultados electorales. Ahí hay un mensaje para el gobierno, vamos a rectificar, tomamos con mucha humildad esa decisión de muchos que no fueron a votar porque no están conformes con algunas decisiones que se han tomado en el gobierno", dijo el presidente durante un acto oficial.



Sánchez Cerén no precisó en qué áreas de su administración rectificará.



Al cierre del escrutinio preliminar, la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) obtuvo con 823.198 votos contra 475.265 del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional(FMLN, izquierda).



En tercer lugar figura la derechista Gran Alianza por la Unidad (GANA), con 222.547 votos, seguida del Partido de Concertación Nacional (PCN, derecha), con 209.575, y en quinto lugar el centrista Partido Demócrata (PDC), con 61.604 votos.



En virtud de los resultados, en el Congreso unicameral de 84 escaños, el FMLN en la nueva legislatura que asume el 1 de mayo, se quedará con 23 diputados con lo cual pierde la llave frente a la derecha comandada por Arena con 37 diputados.



El escrutinio final del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que concluye el próximo martes oficializará la distribución de diputados entre ocho partidos y un candidato independiente.



Ese mismo día, el mandatario se reunirá con el consejo de ministros para adoptar las medidas necesarias, indicó.



"Vamos a rectificar y vamos a cambiar muchas cosas que la población no ve bien", subrayó.



Insistió que su gobierno fortalecerá las acciones en favor de la población, de tal manera que el país "sienta que ese cambio es una realidad, que no es un ofrecimiento, sino que es una realidad".