Suspenden votación sobre nuevo presidente de Cataluña

Madrid, España

El presidente del Parlamento catalán suspendió el viernes la votación para elegir al nuevo presidente de la región del noreste de España, y no fue fijada una nueva fecha para el proceso.



Roger Torrent decidió esperar a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determine si el líder del movimiento separatista de la región, actualmente en prisión, puede ser el próximo presidente de Cataluña, de acuerdo con un comunicado del Parlamento catalán.



La decisión fue anunciada el viernes por la noche y se da luego que la Corte Suprema española rechazó el pedido del encarcelado dirigente separatista de asistir a una sesión del Parlamento regional programada previamente para el lunes. Los legisladores habían planeado votar sobre su postulación a presidente del gobierno regional.



Jordi Sánchez, un prominente secesionista elegido al Parlamento en diciembre, está encarcelado cerca de Madrid desde octubre.



Se encuentra detenido mientras la Corte Suprema investiga si fue quien orquestó las protestas que impidieron a las autoridades detener un referendo independentista en Cataluña que había sido prohibido por la justicia ese mes.



El juez Pablo Llarena escribió en la sentencia que existía el riesgo de que Sánchez reincidiera en los delitos que lo enviaron a la cárcel. Ordenó que Sánchez permanezca en prisión preventiva sin derecho a la libertad bajo fianza.



Los abogados de Sánchez dijeron que planean llevar el caso al Tribunal Europeo el lunes mismo.

Políticos separatistas, entre ellos Torrent, afirman que si la ley permitió a Sánchez contender en la elección regional cuando de antemano se encontraba detenido, debe tener derecho pleno como legislador electo.



Pero el gobierno central sostiene que una persona acusada y que no está presente en el debate no puede ser elegida por el Parlamento catalán.



No estaba claro si Sánchez contaría con votos suficientes para ser electo presidente catalán en una primera vuelta, que exige una mayoría absoluta. Los legisladores de los dos principales partidos separatistas de Cataluña podrían otorgarle el cargo en una segunda votación.



La Constitución española dice que el país es "indivisible", lo cual no ha impedido a los separatistas continuar con su campaña a pesar de sufrir un revés legal detrás de otro.



El expresidente catalán Carles Puigdemont, que huyó a Bruselas para evitar su arresto, anunció la semana pasada que retiraba momentáneamente su postulación a la presidencia y propuso en cambio a Sánchez, su número dos en el partido Juntos por Cataluña.