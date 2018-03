Nevada causa choque múltiple en autopista de Michigan

Michigan, Estados Unidos

Docenas de vehículos chocaron el viernes en una autopista del sur de Michigan debido a las condiciones nevadas en la zona, lo que dejó tres personas con heridas menores y provocó el cierre temporal de la carretera interestatal 94, dijeron las autoridades.



El choque múltiple ocurrido durante la mañana dejó varados carros, camiones y otros vehículos, congestionando el tráfico en el condado de Jackson, a unos 105 kilómetros (65 millas) al oeste de Detroit.



Christopher Kuhl, asistente de sheriff del condado de Jackson, dijo que se calcula que chocaron entre 35 y 45 vehículos. La oficina del sheriff dijo que la autopista reabrió a eso de la 1 de la tarde.

Los heridos fueron llevados a un hospital.



La oficina del sheriff, la policía estatal de Michigan y otros agentes respondieron al choque múltiple. La policía estatal del área no tenía información inmediata sobre el accidente. The Associated Press dejó un mensaje al sheriff pidiéndoles información actualizada.