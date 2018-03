Carles Puigdemont no descarta elecciones en una Cataluña bloqueada

Carles Puigdemont, expresidente Catalán, no descartó nuevas elecciones ante el bloqueo político en Cataluña. Foto: Agencia AFP

Barcelona, España

El líder independentista Carles Puigdemont no descartó este viernes nuevas elecciones ante el bloqueo político en Cataluña provocado por el probable atraso de la investidura de su sucesor, encarcelado en Madrid y pendiente de un permiso judicial para acudir al Parlamento.

El pleno de investidura está convocado para el lunes pero la obtención de este permiso por parte del candidato Jordi Sánchez es complicado debido a la dilación de los plazos judiciales y la amenaza de los separatistas de reavivar su conflicto con el gobierno español.

"No es una tragedia que haya unas nuevas elecciones", dijo en una entrevista desde Bélgica publicada en el diario nacionalista catalán El Punt Avui el presidente regional cesado por Madrid tras la declaración de independencia del 27 de octubre.

Su formación Juntos por Cataluña ya había amenazado con una repetición electoral si no se permitía la investidura de Puigdemont, a quien el Tribunal Constitucional obligaba a entregarse ante el juez que lo persigue por rebelión y sedición antes de ser investido.

Finalmente Puigdemont renunció pero cedió el testigo a un compañero encarcelado para mantener la tensión con el gobierno español en plena campaña del independentismo, denunciando la supuesta represión de Madrid que controla esta región desde octubre.

"Si vamos a las elecciones será por la enorme irresponsabilidad del Estado, porque no ha aceptado los resultados del 21 de diciembre" cuando los independentistas obtuvieron la mayoría absoluta en la cámara catalana, aseguró Puigdemont.

"Como no les ha gustado el resultado, no quieren que el Parlamento escoja a su presidente (...) Fuerzan las cosas de tal modo que a lo mejor se deberán repetir elecciones", advirtió el expresidente, cuyo entorno confía en mejorar su resultado si vuelven a las urnas.

El gobierno español de Mariano Rajoy, que no devolverá la autonomía regional hasta que no se forme gobierno, les reclama no designar candidatos con problemas judiciales como Puigdemont o el mismo Jordi Sánchez, en prisión preventiva desde mediados de octubre por presunta sedición.