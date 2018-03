Baltimore aprueba fondo para abogados para inmigrantes

BALTIMORE, Estados Unidos — Un panel municipal de Baltimore aprobó el gasto de 200.000 dólares para pagar por abogados que representarán a inmigrantes que enfrentan deportación.



La alcaldesa Catherine Pugh le dijo a The Baltimore Sun que la decisión tiene como objetivo mostrar que la ciudad respalda a sus residentes. La alcaldesa comparó a los abogados públicos que defienden a personas que no pueden pagar por su defensa en causas penales con la nueva representación, financiada en parte por los contribuyentes de la ciudad y en parte por el Vera Institute of Justice, una entidad sin fines de lucro basada en Nueva York.



El presidente del concejo municipal, Bernard C. "Jack" Young, dijo que los fondos pudieran reducir los costos del gobierno, al mantener juntas a familias, previniendo con ello que niños abandonados pasen al cuidado estatal.



Se espera que los fondos, aprobados el miércoles, ayuden a 40 inmigrantes con abogados proveídos por La Coalición de Derechos de los Inmigrantes en el Área Capital.

