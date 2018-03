Donald Trump promete "flexibilidad" en aranceles para "verdaderos amigos" de EEUU

Washington, Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump prometió mostrar "flexibilidad" ante los "verdaderos amigos" de Estados Unidos en la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio, antes de la ceremonia este jueves para formalizar las controvertidas medidas.



"Debemos proteger y construir nuestra industria del acero y el aluminio mostrando al mismo tiempo gran flexibilidad y cooperación hacia aquellos que son verdaderos amigos y que nos tratan de manera equitativa tanto a nivel de comercio como de defensa", tuiteó el mandatario.

Se espera que la imposición de los aranceles se formalice en la tarde de este jueves.



Trump sorprendió a propios y extraños al anunciar hace unos días su intención de gravar las importaciones de acero con un arancel de 25% y de 10% sobre las de aluminio, generando la dimisión de su principal asesor económico y desatando la ira de muchos de sus aliados, que analizan medidas de respuesta.



El anuncio desató temores de una guerra comercial entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales, como Canadá, uno de los principales proveedores de acero.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo el miércoles que habría exoneraciones para México y Canadá -socios de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que está siendo renegociado no con pocas dificultades- y que se haría una evaluación "país por país".



Según el diario The Washington Post, que cita a altos jerarcas del gobierno, Canadá y México serían eximidos de los aranceles durante 30 días, plazo que se podría prorrogar si avanzan las negociaciones del TLCAN.



Los secretarios de Comercio del Tesoro, Wilbur Ross y Steven Mnuchin, se apresuraron en poner paños fríos, al señalar que eran negociables y que no dañarían el crecimiento.



Ross aseguró el miércoles que la decisión de aplicar los aranceles había sido "cuidadosamente analizada" y que Estados Unidos no buscaba una guerra comercial.



Por su lado, Mnuchin dijo a Fox Business que la medida no perjudicaría las proyecciones del gobierno de un crecimiento de 3%.