Arquitecto indio Balkrishna Doshi gana el prestigioso Premio Pritzker

Nueva Delhi, India

El arquitecto y maestro Balkrishna Doshi, conocido por sus diseños innovadores para las viviendas de bajo costo, ha sido galardonado con el Premio Pritzker de Arquitectura, el primer ciudadano indio que lo recibe en sus 40 años de historia.



El premio fue anunciado el miércoles por Tom Pritzker, de la Fundación Hyatt, con sede en Chicago.



Doshi es arquitecto, urbanista y docente desde hace 70 años. La fundación calificó su obra de "poética y funcional", destacando su capacidad para crear obras que respetan la cultura oriental y a la vez mejoran la calidad de vida en India.



Entre sus logros se cuenta el proyecto de viviendas económicas Aranya, en Indore, que acomoda a más de 80.000 personas a través de un sistema de casas, patios y sendas interiores.



En su casa en la ciudad occidental de Ahmedabad, Doshi, de 90 años, dijo que la obra de su vida ha sido "empoderar a los desposeídos, la gente que no tiene nada".



La vivienda puede transformar la visión del mundo de sus habitantes. "Su vida ha cambiado. Tienen esperanzas", dijo. "Son los dueños de algo".



Dijo que el premio era un honor tanto para él como para India. "Lo que he hecho durante los casi últimos 60 años, trabajando en áreas rurales, trabajando en la vivienda de bajo costo, temiendo por el futuro de India. Ahora todo esto se junta y me da la oportunidad de decir ‘¡aquí estamos!’", exclamó.



Al comienzo de su carrera, Doshi sufrió la influencia de dos grandes arquitectos del siglo XX, Charles-Edouard Jeanneret, conocido como Le Corbusier y Louis Kahn.



La nota que acompaña el premio observa que esta influencia "se advierte en las formas robustas de hormigón que empleó".



Luego desarrolló su estilo propio. "Al comprender y apreciar las tradiciones profundas de la arquitectura india, unió la prefabricación con la artesanía local y desarrolló un vocabulario en armonía con la historia, la cultura, las tradiciones locales y los tiempos cambiantes en su país natal, India", dice la nota.



Doshi, quien vive y trabaja en Ahmedabad, recibirá el premio en mayo, en el Museo Aga Khan en Toronto.