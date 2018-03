Niño dispara a su hermana; su madre limpia y vuelve al trabajo

Ohio, Estados Unidos

Un niño de 8 años cargó un rifle y le disparó varias veces a su hermana de 4 años en casa, luego le avisó a su madre, quien salió del trabajo para revisar las lesiones de la niña. Entonces limpió el ensangrentado cobertor de la cama y regresó al trabajo, dejando otra vez a los niños solos, informó un fiscal.



Alyssa Edwards, de 27 años, está encarcelada por poner en peligro la vida de un menor en relación al tiroteo del sábado en Hayesville, a unos 110 kilómetros (70 millas) al suroeste de Cleveland.



Su abogado, Donald Wick, dijo el martes que apenas había recibido el caso y todavía no podía hacer comentarios.



La lectura de cargos está programada para el miércoles. El lunes hizo una llorosa comparecencia ante la corte en video y dijo que no había información que un juez debiera considerar antes de fijar su fianza en 30.000 dólares, informó The Ashland Times-Gazette.



Horas después del tiroteo, Edwards llevó a la niña al hospital, informó Christopher Tunnell, fiscal del condado de Ashland, y el hospital contactó a la policía.



La niña se encontraba estable en el hospital infantil de Cleveland. No se considera que sus lesiones pongan en riesgo su vida, dijo el policía del condado de Ashland, Carl Richert.



El niño se encuentra bajo la custodia de servicios infantiles.



El rifle estaba guardado en un casillero de armas con otras armas de fuego y el niño sabía cómo abrir el casillero si estaba cerrado, informó Tunnell.