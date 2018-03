Trump alaba a juez que apoya decisión de poner fin a DACA

Washington, Estados Unidos

El presidente Donald Trump alabó la decisión de un juez federal que ratifica que el presidente estadounidense tiene la autoridad para poner fin al programa que eximía de la deportación a miles de inmigrantes traídos al país ilegalmente cuando eran niños.



Sin embargo, la decisión emitida el lunes por la tarde por un juez en Maryland no altera la obstrucción a nivel nacional promulgada por un juez federal en San Francisco. Esa decisión anterior le obliga al gobierno seguir emitiendo permisos de trabajo para los inmigrantes cobijados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA por sus siglas en inglés).



Trump había fijado el lunes como el plazo final para la vigencia del programa.



Trump tuiteó el martes: “Juez federal en Maryland acaba de fallar que ‘el presidente Trump tiene la autoridad para poner fin a DACA'. El presidente Obama tuvo 8 años para arreglar este problema y no lo hizo. Sigo esperando a los demócratas, que están eludiendo el problema".



Trump acusa a los demócratas de ser los responsables por la falta de acuerdo en el Congreso sobre el tema migratorio.

