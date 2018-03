Senado de Florida aprueba restricción a la venta de armas

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. — Aunque no incluye una prohibición a las armas de asalto, como lo solicitaron a los legisladores los sobrevivientes de una matanza en una escuela de Florida, el Senado estatal aprobó por margen estrecho una iniciativa de ley que incluye nuevas restricciones a la venta de fusiles y permitirá que algunos maestros porten armas en institutos educativos.



Mientras tanto, fiscales y abogados de las víctimas se aprestaban el martes a acudir a los tribunales, donde un jurado comenzará a escuchar la evidencia contra Nikolas Cruz, el exalumno de 19 años de la Secundaria Marjory Stoneman Douglas que según las autoridades mató a 17 personas con un fusil de asalto AR-15 el Día de San Valentín.



Anthony Borges, un estudiante de origen venezolano de 15 años que resultó herido en el ataque, presentó una carta con la intención de demandar a la policía del condado Broward, al sistema escolar local y al director de su colegio para que ayuden con los gastos de su reocupación. El fiscal AlexArreaza dijo el lunes que Borges no puede caminar y "tiene enorme dificultad para realizar tareas rudimentarias por sí mismo".



La votación de 20-18 del lunes en la tarde se presentó después de tres horas de un debate emotivo. El respaldo y la oposición cruzaron líneas partidistas y quedó claro que muchos de los que votaron a favor del plan no estaban completamente contentos con él.



"¿Creo que esta propuesta es suficiente? ¡No! ¡No lo es!", dijo la senadora demócrata Lauren Book, quien entre lágrimas describió su visita a la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas después del tiroteo.



Book dijo que también le hubiera gustado una prohibición a los fusiles de asalto, como a muchos de los estudiantes que viajaron al capitolio estatal para solicitarle a los legisladores que tomaran medidas adicionales para evitar futuras masacres con armas de fuego, pero agregó que no podía permitir que finalizara la sesión legislativa el viernes sin hacer algo.



"Mi comunidad quedó sacudida. Mis estudiantes fueron asesinados en sus aulas. No puedo vivir con la elección de colocar los partidos políticos por encima de la oportunidad de hacer algo que nos acerque al lugar que creo que, como estado, deberíamos ser", declaró. "Este es el primer paso para decir nunca más".



El lunes, familiares de las 17 víctimas de la escuela llamaron a la legislatura estatal a aprobar una propuesta que creen que mejorará la seguridad escolar.



Ryan Petty leyó un comunicado afuera de la secundaria, implorando a los legisladores que aprobaran la propuesta del gobernador Rick Scott de añadir guardias de seguridad armados, evitar que los enfermos mentales tengan acceso a las armas de fuego y mejorar los programas de salud mental para adolescentes en riesgo. Scott también se opone a darles armas a los maestros.



"Debemos ser las últimas familias en perder a nuestros seres queridos en un tiroteo masivo dentro de una escuela. Esta ocasión debe ser distinta y exigimos acciones", dijo Petty al leer el comunicado conjunto.



La hija de 14 años de Petty, Alaina, murió en el ataque del 14 de febrero, junto con 13 de sus compañeros de clase y tres miembros del personal.



La iniciativa de los senadores pasará a la Cámara de Representantes local. El periodo anual de sesiones concluye el viernes.