Sin Estados Unidos, once países dan señal de unidad y firman un nuevo TPP

Santiago, Chile

Un año después de que se diera por muerto el Acuerdo de Asociación Transpacífico tras la salida de Estados Unidos, once países firmarán en Santiago un nuevo tratado el jueves, dando una fuerte señal contra los vientos proteccionistas de la Casa Blanca.



Concebido e impulsado por Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama, el acuerdo original fue firmado en febrero de 2016 tras años de arduas negociaciones entre 12 países con acceso al Pacífico: Estados Unidos, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.



Pero antes de que entrara en vigor, Donald Trump anunció el retiro de Estados Unidos al iniciar su mandato, dejando agónico al ambicioso tratado que englobaba a 40% del PIB mundial y cerca de 25% del comercio internacional.



Entonces "hubo de inmediato un compromiso de todos muy fuerte en cuanto a que era necesario dar una señal política al mundo y al propio Estados Unidos de que éste era un buen acuerdo y que por lo tanto, no nos íbamos a quedar inmovilizados a partir de la decisión que tomó Trump", dijo a la AFP Felipe Lopeandía, jefe negociador del TPP por parte de Chile.



Un año después, se firmará en Santiago el ahora llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés), que mantiene las regulaciones originales pero excluye disposiciones de resguardo de la propiedad intelectual impuestas por Estados Unidos y que habían generado un fuerte rechazo en la sociedad civil.

Señal contra el proteccionismo

En la misma semana que Trump concretaría su anuncio sobre la imposición de aranceles al acero y el aluminio amenazando con desatar una guerra comercial, la firma del CPTPP representa una fuerte señal en favor de la apertura comercial.



"Es posible alcanzar acuerdos en materias complejas entre grupos de países y eso le devuelve cierta confianza a la capacidad del regionalismo o de los esquemas de países en poder avanzar en acuerdos que son importantes", explicó Lopeandía.



Aunque la salida de Estados Unidos significó una drástica contracción del peso económico del acuerdo, que pasó del casi 40% del PIB mundial a entre 15-18%, lo que se firmará en Santiago "es el acuerdo más moderno que se ha firmado jamás a nivel mundial", resaltó Ignacio Bartesaghi, académico de la facultad de ciencias empresariales de la Universidad Católica de Uruguay.



"No hay ningún acuerdo comercial que involucre a esa cantidad de países y que logre tener 30 capítulos donde trata todos los temas más modernos del comercio internacional", declaró a la AFP.



Concebido por Estados Unidos como un contrapeso a la influencia creciente de China en el comercio mundial, al retirar a su país Trump dijo que se trataba de "una gran cosa para los trabajadores estadounidenses".



Pero a días de sellarse, sorpresivamente su administración ha renovado su interés por el acuerdo, dando cuenta que "de a poco, sus asesores han logrado que Trump se dé cuenta del papel que Estados Unidos juega en Asia Pacífico y del papel que jugaba el TPP en esa región, no solo en términos económicos y comerciales, sino en términos geopolíticos", explica Bartesaghi.



Más equilibrado

El nuevo acuerdo deja fuera 20 disposiciones, en su gran mayoría inscritas en el capítulo de propiedad intelectual, el más complejo de la negociación original, sobre la protección de datos no divulgados y de derechos de autor, que para organizaciones civiles terminarían incrementando el precio de los fármacos y poniendo en jaque algunos derechos digitales, entre otras restricciones.



Las disposiciones, sin embargo, quedaron suspendidas y no canceladas. "¿Qué quiere decir esto? Que se resolverán más adelante, nadie sabe cuándo", alerta Vladimir Garay, de la organización chilena Derechos Digitales.



Con todo, las autoridades chilenas destacan que el nuevo capítulo de protección intelectual resultó "más equilibrado".



A nivel general, contempla un mayor acceso a mercados, ventajas en áreas como servicios e inversiones, ambientales y laborales, comercio electrónico y compras públicas. Incorpora, además, nuevas temáticas en materia de pymes, género, anticorrupción, competitividad, empresas del Estado, desarrollo y coherencia regulatoria.



Los 11 países representan un mercado 498 millones de personas, con un ingreso per cápita de 28.090 dólares.



La cancillería chilena destaca además que "el CPTPP establecerá un nuevo estándar para otros acuerdos de integración económica regional, e incluso para futuras negociaciones en la OMC (Organización mundial del Comercio) y en la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico)".



Una vez firmado, entrará en vigencia 60 días después que lo ratifiquen seis de sus 11 miembros.



Beneficios

El 17% del total de las exportaciones de Chile tiene como destino las economías del CPTPP. Si bien el país tiene TLCs con todos sus miembros, su firma mejora sus condiciones de acceso a esos mercados.



Los otros dos países latinoamericanos del acuerdo, México y Perú, mejorarán también su acceso a países como Vietnam y Malasia. Canadá, que no tenía acuerdo comercial con Japón, ahora pasará a tenerlo.



"Significa un incremento de nuestro mercado potencial y de la posibilidad de que nuestra población pueda acceder a mayores productos", resalta Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima.



Perú, que ya tiene TLCs con ocho de los 11 economía del CPTPP, sumará ahora otros tres países.