Trump podría asistir a la inauguración de la embajada en Jerusalén  

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que podría viajar a Jerusalén en mayo para inaugurar la nueva embajada estadounidense e hizo hincapié en su buena relación con el mandatario israelí, Benjamin Netanyahu, con problemas en su país.



Netanyahu y su esposa Sara fueron recibidos en la Casa Blanca por Trump, que destacó que la relación de Estados Unidos con Israel "nunca ha sido tan buena" como lo es en la actualidad, además de afirmar que siempre creyó en la paz en Oriente Medio, aunque no dijo cómo conseguirla.



Al ser consultado por la prensa acerca de si pensaba viajar en mayo a Jerusalén para la inauguración de la nueva embajada, que coincide con la celebración del 70 aniversario de la creación del estado israelí, Trump dijo que "podría" hacerlo.



"Estamos analizándolo. Si puedo hacerlo, iré. Podría ir. Hablaremos de eso y otros temas", dijo Trump mientras a su lado Netanyahu no lograba esconder su satisfacción.



"Israel es muy especial para mí. Es un país especial, gente especial, y espero poder estar (en la inauguración de la embajada). Estoy muy orgulloso de la decisión" de mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, dijo el mandatario.



La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, confirmó su presencia en la inauguración durante una intervención ante el Aipac, un influyente lobby proisraelí de Estados Unidos.



Haley denunció también el "acoso" que sufre en la ONU y prometió ponerle fin.



De los 193 países que componen la Asamblea General de la ONU, 128 votaron a finales de diciembre una resolución contra la decisión estadounidense, incluidos algunos de sus aliados como Francia y Reino Unido.



En al Salón Oval de la Casa Blanca, Netanyahu no escatimó elogios a Trump, a quien comparó con figuras históricas como Ciro el Grande, Lord Arthur Balfour o el expresidente estadounidense Harry Truman.



- Viaje controvertido -

Un eventual viaje de Trump a Jerusalén sería una demostración evidente de la solidez de las relaciones entre Estados Unidos e Israel, pero también tiene todos los elementos para convertirse en una pesadilla diplomática ante el riesgo real de enfurecer a aliados árabes de Washington, ya que los palestinos también reclaman a esa ciudad como su capital.



Pero más allá de la calidez del encuentro entre Trump y Netanyahu, los problemas domésticos de ambos se mantuvieron a la vista de todos.



Apenas horas antes de la llegada de Netanyahu a la Casa Blanca se confirmó que un exauxiliar aceptó ser convocado como testigo en un caso por corrupción que pone en peligro la continuidad del premier en su cargo.



Siguiendo una tendencia impuesta por el propio Trump, Netanyahu pasó a calificar de "noticias falsas" todas las denuncias por corrupción en su contra.



Es el mismo gesto que Trump ha adoptado contra las persistentes denuncias sobre la alegada colusión con Rusia durante la campaña electoral para las presidenciales de 2016.



"Pienso que son asociados ideológicos, una ideología populista y conservadora que se dice enfrentada a las viejas élites liberales", dijo Gayil Talshir, especialista en ciencia política en la Universidad Hebrea de Jerusalén.



En su encuentro a puertas cerradas con Trump y en contactos con grupos de apoyo a Israel, Netanyahu pretende concentrarse en Irán, al que considera el mayor enemigo de su país y al que acusa de querer establecerse militarmente en Siria, nación vecina del estado judío.



"Estados Unidos nunca permitirá que Irán adquiera armas nucleares", aseguró el lunes por la noche, también ante el Aipac, el vicepresidente Mike Pence, que recordó la amenaza estadounidense de retirarse del acuerdo nuclear con Irán si los países europeos que lo firmaron no lo endurecen a mediados de mayo.



Pence no dudó en tildar a su jefe como "el presidente más proisraelí de la historia de Estados Unidos" y envió un mensaje: "Estados Unidos estuvo, está y estará al lado de Israel".

