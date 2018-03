Parlamento catalán busca una alternativa a Puigdemont como presidente

Cataluña, España

El presidente del parlamento catalán mantiene este lunes una ronda de consultas con los diferentes partidos políticos en busca de un nuevo candidato a presidir esta región española tras la renuncia del líder independentista Carles Puigdemont.



El expresidente catalán, cesado por el gobierno español tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, renunció el jueves a ser nuevamente investido ante los obstáculos interpuestos por el Tribunal Constitucional.



Instalado en Bélgica y perseguido en España por rebelión y sedición, Puigdemont debía entregarse ante la justicia antes de ser investido y finalmente declinó para facilitar la formación de un gobierno independentista.

El presidente de la cámara autonómica catalana, el independentista Roger Torrent, se reunirá con los siete grupos parlamentarios antes de designar a un nuevo candidato a la investidura.



El único nombre sobre la mesa por ahora es el activista Jordi Sánchez, propuesto por Puigdemont como número dos de su grupo Juntos por Cataluña, aunque su investidura es problemática por motivos judiciales y por falta de consenso entre los independentistas que disponen de mayoría tras las elecciones de diciembre.



Expresidente de la influyente asociación separatista ANC, Sánchez está encarcelado preventivamente desde mediados de octubre por presunta sedición y necesitaría el permiso del Tribunal Supremo español para defender su programa en el parlamento.



Además, el sábado el menor de los tres partidos separatistas, la Candidatura de Unidad Popular (CUP, 4 diputados), de extrema izquierda, anunció que no favorecerá su investidura ante la falta de compromiso de sus aliados en avanzar unilateralmente hacia la secesión. Sus cuatro diputados se abstendrán.



Los otros dos partidos independentistas, Juntos por Cataluña (34 diputados) e Izquierda Republicana (32), suman suficientes escaños para ganar la votación con 66 votos a favor, frente a los 65 de los no separatistas.



Sin embargo, Puigdemont y otro diputado están en Bélgica y no pueden participar en las votaciones con lo que su candidato no dispondría de los apoyos suficientes.

