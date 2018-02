Donald Trump critica a su secretario de Justicia Jeff Sessions  

'¿El inspector general no fue nombrado por Obama? ¿Por qué no recurrir a juristas del Departamento de Justicia? ¡VERGONZOSO!', dijo el mantario. Foto AP

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles un nuevo ataque contra su secretario de Justicia, Jeff Sessions, al considerar "vergonzoso" su procedimiento para investigar eventuales abusos en términos de escuchas.



"¿Por qué Jeff Sessions le pide al inspector general investigar sobre posibles abusos vinculados a FISA?", se preguntó Trump, en referencia a la ley de vigilancia de inteligencia extranjera (FISA, por su sigla en inglés).



Aprobada hace 40 años, la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) impone a los investigadores del Departamento de Justicia presentar a un magistrado federal elementos probatorios -que permitan suponer por ejemplo que un individuo trabaje clandestinamente para una potencia extranjera- para poder colocar a esa persona bajo escuchas.



"Esto no va a tener fin, no tiene facultad procesal", se lamentó el mandatario.



"¿El inspector general no fue nombrado por Obama? ¿Por qué no recurrir a juristas del Departamento de Justicia? ¡VERGONZOSO!"



Sessions, exsenador de Alabama, fue uno de los principales asesores de Trump durante la campaña presidencial.



Sin embargo, es usualmente blanco de ataques por parte del mandatario, que le reprocha especialmente haberse recusado en la investigación sobre la injerencia rusa en su campaña presidencial.



En un breve comunicado, el secretario de Justicia reaccionó firmemente, subrayando, sin mencionar directamente el tuit presidencial, que mientras permanezca en el cargo, continuará cumpliendo su deber "con honor e integridad".



"Este departamento continuará haciendo su trabajo de manera justa e imparcial, respetando la ley y la Constitución", agregó, en un sorprendente intercambio, a través de tuits y comunicados, entre el mandatario y su secretario de Justicia.

Le puede interesar: EEUU agradace a Guatemala por apoyo