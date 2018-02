Melania Trump corta relaciones con asesora de juramentación

La vocera de la primera dama dijo que la señora Trump no participó del comité de juramentación y que no sabía en qué se gastaba el dinero. Foto:AP/EL HERALDO HONDURAS.

Washington, Estados Unidos

Melania Trump ha cortado relaciones con una asesora cuya firma cobró 26 millones de dólares para ayudar a planificar las ceremonias de juramentación del presidente.



La vocera Stephanie Grisham confirmó el martes que la oficina de la primera dama de Estados Unidos ha “anulado el contrato de servicios gratuitos” que tenía con Stephanie Winston Wolkoff.



Winston Wolkoff es una planificadora de eventos y antigua amiga de la primera dama. Había estado empleada como asesora sin sueldo de la señora Trump.



El diario New York Times tuvo la primicia de la anulación del contrato.



La vocera de la primera dama dijo que la señora Trump no participó del comité de juramentación y que no sabía en qué se gastaba el dinero.



Documentos presentados recientemente revelan que el comité de juramentación pagó más de 50 millones de dólares a dos empresas que planificaron los eventos.