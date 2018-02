Republicanos en Congreso de EEUU reacios a endurecer leyes de armas

Washington, Estados Unidos

Legisladores republicanos, mayoría en el Congreso de Estados Unidos, se mostraron reacios el martes a endurecer las leyes de control de armas tras la masacre en una escuela de Florida.



El Congreso está bajo fuerte presión luego del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, al norte de Miami, que dejó 17 muertos el pasado Día de San Valentín.



El presidente de la Cámara baja, el republicano Paul Ryan, dijo que "muchas fallas" en el sistema permitieron al atacante Nikolas Cruz, de 19 años, adquirir legalmente un rifle de asalto AR-15 a pesar de numerosos indicios de problemas mentales y comportamiento violento.



"Hay muchas fallas. Desde la policía local (que no actuó) hasta el FBI que no siguió las pistas que obtuvo", dijo Ryan a periodistas.



"No deberíamos prohibir el uso de pistolas para ciudadanos respetuosos de la ley. Deberíamos enfocarnos en asegurarnos de que los ciudadanos que no deberían obtener armas no las consigan", señaló.

Además: Incrementa la presión a los fabricantes de armas en EEUU



Ryan se pronunció a favor de la propuesta del presidente Donald Trump de armar a los maestros en las escuelas para evitar futuros ataques, aunque consideró que es un tema que debía resolverse a nivel local.



"Esa es realmente una pregunta para los gobiernos locales, las juntas escolares locales, los estados", dijo. "Como padre y ciudadano, creo que es una buena idea".



Para Steve Scalise, el republicano número tres de la Cámara de Representantes, lo que se necesita es una mejor aplicación de la legislación existente.



"Cuando se contemplan nuevas leyes, creo que lo más importante que podemos ver es: ¿qué pasa con todas las leyes que ya están, que no se aplicaron, o que no se aplicaron correctamente?", dijo Scalise, sobreviviente de un tiroteo en junio de 2017 durante un partido de béisbol.



Ryan también culpó de los tiroteos masivos a la violencia en la cultura de Estados Unidos.



"Esto habla sobre cuestiones más importantes de nuestra cultura. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Miren la violencia en nuestra cultura", dijo. "Aquí hay cuestiones más amplias que una ley acotada".

Vea: Más gobernadores se unen a coalición sobre armas