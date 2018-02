Fuerte explosión deja cuatro heridos en Leicester, Inglaterra

Londres, Inglaterra

Cuatro personas fueron hospitalizadas el domingo en condición crítica tras una explosión que desató el incendio de un inmueble en la ciudad de Leicester, dijeron agencias de emergencia.



En un principio la policía de Leicestershire solicitó al público alejarse de la avenida donde ocurrió la explosión poco después de las 7 de la noche mientras personal de emergencias atendía un “incidente grave”.



Unas tres horas después, el departamento informó en su página de internet que no había indicios de que la emergencia estuviera relacionada con el terrorismo. Solicitó no conjeturar sobre las causas.



“La causa de la explosión será objeto de una investigación conjunta de la policía y el Servicio de Bomberos y Rescate de Leicestershire”, agregó.



El incidente en una concurrida calle que conduce al centro de la ciudad de Leicester derivó en una operación de búsqueda y rescate, afirmó. Seis camiones de bomberos y un equipo de respuesta a materiales peligrosos fueron enviados a la zona.



Los Hospitales de la Universidad de Leicester informaron que las cuatro personas internadas están en estado crítico. No se dieron detalles sobre la naturaleza de sus lesiones.

Numerosos policías son desplegados cerca de donde una explosión e incendio de un inmueble dejó cuatro personas graves que fueron hospitalizadas en la ciudad de Leicester, en el centro de Inglaterra.





Imágenes de video muestran un inmueble envuelto en llamas y diversos vehículos policiales y ambulancias alrededor.



Los bomberos indicaron que al parecer el edificio se vino abajo y se desconoce si más personas resultaron lesionadas o se encuentran atrapadas bajo los escombros.



En la calle donde ocurrió el incidente hay apartamentos, tiendas, un restaurante de kebab y un comercio de comestibles polacos. La policía dijo que varios inmuebles próximos al incendio resultaron dañados.



Los vecinos fueron desalojados como medida de precaución y llevados a una estación cercana de policía. La electricidad fue interrumpida en la zona y se estableció un amplio cordón policial.



Leicester se encuentra a 177 kilómetros (110 millas) al norte de Londres.

