Quince turcas condenadas a muerte en Irak por pertenecer al grupo Estado Islámico

Bagdad, Irak

La corte penal central de Bagdad condenó este domingo a quince ciudadanas turcas a la pena capital por pertenecer al grupo yihadista Estado Islámico (EI), indicó a la AFP un responsable de la justicia iraquí.



Las 15 condenadas "reconocieron los hechos" que se les imputan, precisó, mientras que otra turca fue condenada a cadena perpetua.



Varios ciudadanos extranjeros acusados de tener vínculos con el grupo EI han sido juzgados recientemente en Irak. Al menos 560 mujeres y 600 niños han sido detenidos en ese país, tras haber sido identificados como yihadistas o familiares de presuntos combatientes del grupo EI.



En enero, un tribunal sentenció a muerte a una alemana por haber aportado apoyo logístico al grupo EI. Además, a principios de este mes una ciudadana turca también fue condenada a la pena capital.



La oenegé Human Rights Watch denunció estos fallos como "injustos".

A principios de esta semana, un tribunal de Bagdad sentenció a una francesa, Melina Boughedir, a siete meses de cárcel por haber entrado en Irak de forma irregular, aunque ordenó que sea expulsada una vez haya cumplido la pena.



La ley antiterrorista iraquí permite inculpar a personas que no están implicadas en acciones violentas pero que son sospechosas de haber ayudado al EI y prevé la pena capital por pertenencia al grupo yihadista, incluso para los no combatientes.



El número de personas encarceladas en Irak por presunta afiliación al grupo EI asciende a 20.000, según los investigadores.

Las autoridades iraquíes nunca han indicado oficialmente el número de yihadistas apresados durante la contraofensiva de las fuerzas progubernamentales, que terminaron de expulsar al EI de todos los centros urbanos en 2017.



Las autoridades de la región kurda de Irak afirman haber detenido a unos 4.000 yihadistas del EI, algunos de los cuales, extranjeros.



Otros consiguieron pasar inadvertidos entre los desplazados o seguir libres regresando a la "vida civil".