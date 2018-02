Maduro dice que le gustaría "darle la mano" a Trump en Cumbre de las Américas  

Caracas, Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este sábado que si se topara con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la próxima Cumbre de las Américas, le gustaría darle la mano y saludarlo "con respeto".



"Si se diera la oportunidad (...) de darle la mano y saludarlo con respeto al presidente Donald Trump, yo lo haría, ojalá se diera esa oportunidad", expresó Maduro durante una entrevista al documentalista chileno Marco Enríquez Ominami, transmitida por la televisora estatal VTV.



El mandatario manifestó su deseo de que se abra "una compuerta con el presidente de Estados Unidos para establecer relaciones de respeto y comunicacón".



"Vamos a entendernos, vamos a comunicarnos, vamos a respetarnos", acotó.



Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos atraviesan un período de tensión. La administración de Trump sancionó a Maduro y varios de sus funcionarios y prohibió a ciudadanos y empresas de ese país transar bonos de deuda Venezuela y su estatal petrolera, PDVSA.



El mandatario venezolano, por su parte, acusa a Washington de promover un plan junto con la oposición venezolana para derrocarlo.



Estados Unidos respaldó este sábado la decisión de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de marginarse de las elecciones presidenciales del 22 de abril por considerar que no existen garantías de transparencia.



En un comunicado de la portavoz del departamento de Estado, Heather Nauert, Washington pide un calendario electoral que garantice una elección libre y justa. "Reiteramos nuestro llamado para el establecimiento de un Consejo Nacional Electoral legítimo e independiente", añade el texto.



La Cancillería venezolana rechazó en un comunicado las declaraciones de Nauert, por considerar que buscan "atentar contra la paz y estabilidad" de Venezuela.



"El régimen estadounidense de turno pretende arrogarse una autoridad exraterritorial para definir el futuro de los pueblos (...) con el único objeto de justificar sus políticas injerencistas", señala el texto.



Maduro ha asegurado que asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará el 13 y 14 de abril, pese a que Perú aseguró que su presencia no será bienvenida.



"En el caso de la Cumbre de las Américas hay una polémica, yo estoy seguro de que el pueblo peruano me va a dar su solidaridad", expresó.

