Los demócratas responden polémico memorando sobre injerencia rusa

Washington, Estados Unidos

Los legisladores demócratas estadounidenses publicaron el sábado su respuesta a un controvertido memorando redactado por los republicanos en el que acusaban de parcialidad y abuso de poder en la investigación sobre injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.



"Los oficiales del FBI y del Departamento de Justicia no 'abusaron' del proceso de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA), omitieron información importante o subvirtieron esta herramienta vital para espiar la campaña de Trump", asegura el texto de los demócratas, refiriéndose al proceso bajo el cual se obtienen órdenes de vigilancia.



Los republicanos aseguraban en su texto, que salió a la luz pública a principios de este mes a pesar de las objeciones de la policía federal estadounidense (FBI) y el Departamento de Justicia (DOJ), que la investigación financiada por los demócratas impulsó al FBI a espiar al exasistente de campaña del presidente Donald Trump, Carter Page.

"De hecho, el DOJ y el FBI habrían sido negligentes en su deber de proteger el país si no hubieran buscado una orden FISA para llevar a cabo una vigilancia temporal de Carter Page, alguien que el FBI calificó como un agente del gobierno ruso", agrega el documento demócrata.

Trump contestó en Twitter a la publicación: "La respuesta del memorando demócrata sobre los abusos de vigilancia gubernamental es un FIASCO político y legal. Simplemente confirma todas las cosas terribles que se hicieron. ¡TAN ILEGAL!".



"Toda esta caza de brujas es una vergüenza ilegal ... ¡y Obama no hizo nada contra Rusia!", agregó más tarde.



El portavoz adjunto republicano Raj Shah calificó el memorando como un "documento político" que está "cargado de acusaciones no corroboradas" y "no responde a las serias preocupaciones planteadas" en el texto republicano.



La inteligencia estadounidense concluyó que Rusia buscó influir en las elecciones de 2016 que llevaron a Trump a la Casa Blanca, pero el presidente ha negado en repetidas ocasiones cualquier colusión con Moscú.