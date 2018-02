Estallido de Ferry en el Caribe deja heridos a 3 canadienses y 15 mexicanos  

Cozumel, México

Un estallido, aparentemente provocado por una falla mecánica, en un ferry que une a la turística Playa del Carmen con la isla de Cozumel, en el Caribe mexicano, dejó heridos a tres canadienses y 15 mexicanos este miércoles, informaron autoridades locales.



Un comunicado del gobierno del turístico estado de Quintana Roo (este) detalla que "18 personas fueron trasladadas a un hospital privado en Playa del Carmen, de las cuales ya varias fueron dadas de alta, las demás se reportan no graves y una persona se encuentra en observación".



En el incidente no hubo fallecidos, según las autoridades.



Imágenes del momento del estallido muestran cómo repentinamente y en medio de un movimiento de numerosas personas en el muelle se desata un estallido en el ferry seguido de una gran nube de humo blanco.



La nacionalidad de los heridos fue proporcionada por la alcaldía de Playa del Carmen, que junto con Cancún es uno de los destinos turísticos de México que mayor número de visitantes extranjeros atrae.



Desde Playa del Carmen parten ferries hacia la isla Cozumel, también gran receptora de turistas extranjeros y donde hacen escala grandes cruceros de navieras internacionales.



En diciembre pasado, en plena temporada alta de vacaciones, doce turistas, entre ellos ocho estadounidenses, dos suecos y un canadiense, murieron en un accidente carretero que conduce a El Majahual, en la zona sur de Quintana Roo y que también es escala de cruceros internacionales.

