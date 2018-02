Enjuiciarán a trabajador que ayuda a migrantes que cruzan el desierto de Arizona

Arizona, Estados Unidos

Un voluntario de una organización que trata de prevenir muertes de inmigrantes en el desierto en Arizona va a ser enjuiciado a partir del 10 de abril por albergar a personas que estaban ilegalmente en Estados Unidos.

Scott Daniel Warren, de 35 años, fue arrestado en enero luego que agentes federales vigilaron un edificio en Ajo en el que dos inmigrantes recibieron comida, agua, cama y ropa limpia. Warren es voluntario del grupo No More Deaths (No Más Muertes).

Su arresto se produjo varias horas después de que el grupo dio a organizaciones de prensa videos de un agente de la Patrulla Fronteriza pateando envases de agua para migrantes y a otro agente vaciando garrafas de agua al suelo.

Los inmigrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos a través del desierto enfrentan muchos peligros, incluyendo largas jornadas a pie en intenso calor.