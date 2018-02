Los padres inmigrantes de Melania Trump se convierten en residentes de EEUU

Washington, Estados Unidos

Los padres de la primera dama estadounidense, Melania Trump, se convirtieron en residentes permanentes de Estados Unidos, informó su abogado este miércoles, beneficiados por un programa de unificación familiar que fue ridiculizado por Donald Trump.



"Puedo confirmar que los padres de la Sra. Trump fueron legalmente admitidos como residentes permanentes de Estados Unidos", dijo el abogado Michael Wildes a través de un comunicado.



Viktor y Amalija Knavs, así como su hija, provienen de Eslovenia. Aparentemente, aprovecharon un programa que permite a los ciudadanos naturalizados -en este caso sería Melania- tramitar visas para sus familiares cercanos.



Donald Trump, quien hizo del tema migratorio un fuerte de su campaña presidencial, prometió ponerle fin a lo que llamó "migración en cadena", limitándola al cónyuge y a los hijos menores.



La noticia, divulgada por The Washington Post, provocó reacciones contra la Casa Blanca.



"Casi todas las familias de Estados Unidos están vinculadas con programas de inmigración que Trump quiere eliminar, inclusive la suya", dijo el congresista demócrata Luis Gutierrez.



Durante meses, la oficina de la primera dama ignoró las preguntas acerca de la situación legal de sus padres.



"La familia, que no es parte del gobierno, pidió que se respete su privacidad así que no comentaré nada más sobre este asunto", concluyó Wildes.

