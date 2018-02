Capturan en México a un líder del cártel del Golfo  

Tamaulipas, México

El supuesto líder de un grupo narcotraficante fue detenido por efectivos de la Marina Armada de México en el estado de Tamaulipas, que se ha visto azotado durante años por la violencia relacionada al crimen organizado.



La Secretaría de Marina afirmó en un comunicado que el detenido identificado como Jorge Costilla Sánchez, fue arrestado en la ciudad de Matamoros, limítrofe con Brownsville, Texas.



“Presuntamente era líder de una organización delictiva en esa región”, indicó el comunicado.



Un funcionario del gobierno estatal con información sobre el caso confirmó que la persona arrestada, alias “El Coss”.

Es sobrino de los ex jefes del cártel del Golfo, Osiel y Antonio Cárdenas. El primero se encuentra en una prisión en Estados Unidos y el segundo fue abatido por fuerzas de seguridad de México en 2010.



El funcionario solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones sobre el caso. Señaló que durante el operativo realizado por la madrugada no se realizaron disparos. Las autoridades incautaron dos armas de uso militar, municiones, un vehículo y algunas dosis de cocaína y marihuana.



Tamaulipas, un importante corredor para el contrabando de drogas y migrantes hacia Estados Unidos, se encuentra plagada desde hace tiempo por la violencia relacionada al narcotráfico. El estado es una de las cinco entidades mexicanas para las que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió su máximo nivel de alerta — “No viaje” — de acuerdo a los lineamientos publicados el mes pasado.



En medio de los constantes cambios en las alianzas entre grupos delictivos del estado, desde 2014, los cárteles del Golfo y Los Zetas se han enfrentado a una facción disidente de Los Zetas que se autodenomina cártel del Noreste.



La facción está dirigida principalmente por los familiares de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z 40”, un capo de Los Zetas que fue detenido en 2013.



La disputa ha remecido a Tamaulipas y los estados vecinos de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y otros ubicados en el oriente del país, donde Los Zetas tienen presencia y se disputan el territorio con el cártel del Noroeste.



Los enfrentamientos han cobrado la vida de criminales, policías y civiles. El año pasado se registraron 805 homicidios en Tamaulipas, un marcado incremento respecto a los 595 asesinatos de 2016, de acuerdo con estadísticas del gobierno federal.

Le puede interesar: Trump contesta las acusaciones sobre abuso sexual