Argentina: renuncia funcionario que ocultó cuenta en Andorra  

Buenos Aires, Argentina

Un alto funcionario argentino renunció este lunes tras revelarse que había ocultado al fisco una cuenta de 1,2 millones de dólares en Andorra.



La agencia estatal Télam anunció la dimisión del subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, quien según una investigación del diario El País de España, publicada el pasado jueves, ocultó el dinero en una cuenta de la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2012 y 2014.



Tras la publicación, la Oficina Anticorrupción inició una investigación contra Díaz Gilligan por supuesta violación a la ley de ética pública, según la cual los funcionarios deben declarar el patrimonio que poseen al momento de asumir el cargo y sus antecedentes laborales de los últimos tres años.



Díaz Gilligan, quien asumió su puesto en 2015, admitió que no declaró la cuenta ante el fisco bajo el argumento de que los fondos no eran suyos sino de la empresa británica de intermediación de futbolistas Line Action. La cuenta en Andorra estaba a nombre de la compañía, de la cual el funcionario figuraba como accionista hasta 2014.



Una vez desatado el escándalo, el presidente Mauricio Macri afirmó que el funcionario debía dar explicaciones mientras aliados políticos del gobierno exigieron directamente la renuncia del subsecretario como un gesto a favor de la transparencia.



Díaz Gilligan no fue el primer funcionario de gobierno de Macri al cual se le descubre una cuenta en los denominados paraísos fiscales. El propio mandatario fue objeto de una investigación judicial por supuesto lavado de dinero luego de que filtraciones de documentos en Panamá lo señalaran como titular de una firma de ultramar. La justicia desestimó la acusación por lavado, pero continúa en trámite una causa por evasión fiscal.



El jefe de inteligencia, Gustavo Arribas, también tuvo que dar explicaciones por transferencias de dinero a una cuenta en Suiza luego de que un arrepentido del escándalo de corrupción que sacude a Brasil declarara que le transfirió cerca de 850.000 dólares en supuestos sobornos provenientes de las constructoras Odebrecht y OAS. La acusación también fue desestimada por la justicia argentina.



En su descargo al diario El País, el subsecretario indicó que había aceptado que su nombre figurara en la cuenta a pedido de su “amigo” uruguayo Francisco “Paco” Casal, reconocido representante de jugadores, debido a una causa judicial en su país por problemas con el fisco que le impedían aparecer como titular de la firma.



Andorra (antiguo paraíso fiscal) eliminó el secreto bancario en 2017.

