Maduro asegura que "llueve o truene" elecciones presidenciales serán en abril

Caracas, Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que las elecciones presidenciales se realizarán a toda costa el próximo 22 de abril, al aludir a los llamados de algunos gobiernos para que se cambie la fecha.



"Ya los preparativos están en marcha, yo digo a quienes quieran escuchar en el mundo: en Venezuela el 22 de abril de este año 2018 llueve, truene o relampaguee habrá elecciones presidenciales", aseveró el mandatario en un acto solemne en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Sin mencionar a los países del llamado Grupo de Lima, que el martes pidieron al gobierno venezolano reconsiderar el cronograma electoral, Maduro dijo que se trata de "una fecha consensuada" y que ese día "el pueblo de manera soberana, libre, directa y secreta elegirá a su presidente".



"¿Por qué el adelanto de elecciones? Bueno, porque fue una petición, la derecha mundial y la oposición venezolana estuvieron durante más de un año pidiendo elecciones adelantadas para la presidencia de la República y nosotros tomamos muy en serio las peticiones de aquí y de allá", agregó.



Al igual que el Grupo de Lima, Estados Unidos ha rechazado el anticipo de elecciones presidenciales en Venezuela -tradicionalmente en diciembre-, por considerar que el gobierno no da garantías para unos comicios "libres" y "justos" con la participación de los opositores.



"Sigue la embajada gringa alentando (...) el desconocimiento del gobierno, golpes de Estado que en Venezuela no va a haber, lo que va a haber es elecciones presidenciales", subrayó Maduro.

El pasado 7 de febrero, el poder electoral, al que la oposición acusa de servir al gobierno al igual que el TSJ, fijó la fecha tras fracasar una negociación entre el gobierno y la oposición en Santo Domingo, que buscaba acordar las condiciones del proceso.



Maduro enfrenta una impopularidad de 75%, según una encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), debido al colapso económico del país petrolero, con grave escasez de alimentos y medicinas e hiperinflación.



No obstante, el adelanto de elecciones descolocó a la oposición, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que, seriamente dividida y debilitada, aún no ha decidido si participará en los comicios.



Según el presidente, el adelanto de las votaciones es necesario para "la paz pública".



El martes, en el marco de la reunión de cancilleres del Grupo de Lima, el gobierno de Perú retiró a Maduro la invitación a la Cumbre de las Américas que se realizará en ese país el 13 y 14 de abril.



Maduro, quien había confirmado su asistencia a la cita, no reaccionó aún a esa decisión.

