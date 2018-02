Un segundo juez de EEUU ordena mantener programa que protege inmigrantes

Nueva York, Estados Unidos

Un segundo juez estadounidense bloqueó este martes la decisión del gobierno de poner fin al programa DACA, que protege de la deportación a casi 700.000 jóvenes inmigrantes.



El juez Nicholas Garaufis, de la corte federal de Brooklyn, falló a favor de una demanda presentada por 17 fiscales generales y un grupo de estos jóvenes inmigrantes conocidos como "dreamers" (soñadores).



Su decisión ordena al gobierno de Donald Trump mantener el programa "en los mismos términos y condiciones" que antes del 5 de septiembre, cuando el fiscal general Jeff Sessions anunció su fin gradual.



El DACA, un decreto ejecutivo aprobado por el expresidente Barack Obama, protege desde 2012 de la deportación a jóvenes que llegaron a Estados Unidos con sus padres sin papeles cuando eran niños, y les permite trabajar, estudiar y tener una libreta de conducir.



Esta es la segunda vez que un juez estadounidense falla en contra de la rescisión del programa DACA en menos de dos meses.



Un fallo del juez de California William Alsup ya había bloqueado el 9 de enero el fin del DACA a raíz de una demanda similar.



Pero como esa decisión solo cubre a los jóvenes que ya están inscritos en el programa, y no a miles elegibles para ingresar ahora, los fiscales y "Dreamers" instaban a Garaufis a tomar una decisión a su favor.



El fallo preliminar de Garaufis también les permitirá llegar a la Suprema Corte de Justicia en una posición de mayor fuerza, si como exige el gobierno de Trump ésta acepta estudiar el fallo de Alsup directamente, sin que antes pase por una corte de apelaciones.



- "Ilegal" -

"Las cortes coinciden: la decisión de Trump de rescindir el DACA fue ilegal", se congratuló el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, uno de los demandantes, en su cuenta Twitter.



"Hay mucho trabajo por delante para preservar el DACA de manera permanente y proteger a millones de familias estadounidenses, negocios, hospitales y universidades que dependen de los 'dreamers' cada día para su éxito, pero hoy es un paso importante en esa batalla", sostuvo luego Schneiderman en un comunicado.



Garaufis sostuvo en su fallo que hay elementos que muestran que la decisión del gobierno de Trump de terminar el programa DACA es "arbitraria y caprichosa".



El gobierno federal anunció el 5 de septiembre pasado que el programa DACA vencería completamente el 5 de marzo.



Más de 17.000 jóvenes que tenían DACA han perdido su protección desde el 5 de septiembre, según la organización de defensa de los inmigrantes Make the Road New York (MRNY).



Pero ahora, tras el fallo, el gobierno deberá considerar pedidos para renovar el DACA, aunque no está obligado a aceptarlos en todos los casos.



"El fallo de hoy otorga esperanza a todos los 'dreamers' del país y a mí", dijo Eliana Fernández, de 30 años, otra de las demandantes, que llegó a Estados Unidos desde Ecuador a los 15 años y ahora tiene dos pequeños hijos estadounidenses.



"A diferencia de Trump y Sessions, la corte ha mostrado que comprende (...) que funcionarios electos no pueden atacarnos con impunidad", añadió Fernández, integrante de MRNY, en un comunicado.



El Congreso está bajo presión para hallar una solución que evite la deportación de estos jóvenes que han crecido en Estados Unidos, pero republicanos y demócratas no logran ponerse de acuerdo.



Trump insiste en que toda solución debe contemplar un muro con México y mano dura contra los inmigrantes ilegales.



El 93% de los jóvenes acogidos al DACA en todo el país son latinos, según Schneiderman.



En una audiencia sobre el caso celebrada el 30 de enero, Garaufis condenó "las declaraciones incendiarias, insensibles e irresponsables de Trump" contra los mexicanos, sus "comentarios antilatinos" y la "hostilidad" hacia "este grupo étnico en particular".

