El papa condena a los medios que "ensucian" a los migrantes

Ciudad del Vaticano

El papa Francisco lamentó que los medios a veces "ensucian" la cuestión de los migrantes al presentar las informaciones de una forma incompleta.

Durante la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, el pontífice argentino hizo un comentario relacionado con la actualidad italiana.

"Hace unos meses, vi en un diario un titular sobre una pequeña ciudad de Italia que decía: 'Esta es la ciudad donde hubo más violaciones este año -no me acuerdo del nombre de la ciudad, no es importante- y el 40% de los violadores eran migrantes'", explicó el papa.

"Es un forma de 'ensuciar' a los migrantes. Y yo me pregunto: y los otros 60%, ¿qué eran? italianos. Hay una forma de presentar las cosas que cambia la verdad", insistió.

Lea también: Policía israelí recomienda procesar a Netanyahu por corrupción y fraude

Desde hace casi dos semanas, Italia está conmocionada por el asesinato de una chica de 18 años, hallada descuartizada en trozos en Macerata, en el centro de Italia. Tres nigerianos fueron arrestados en relación al caso.

En reacción a este suceso, un hombre vinculado con la ultraderecha abrió fuego el 3 de febrero contra varias personas de origen africano, en Macerata, hiriendo al menos a seis de ellas.

En plena campaña electoral para los comicios del 4 de marzo, estos acontecimientos provocaron un auge de las promesas antiinmigración entre los partidos derechistas. Otros comentarios señalaban sin embargo que sucesos similares supuestamente cometidos por italianos no habían causado tanto revuelo.