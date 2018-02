Expresidente Álvaro Colom: "Para nosotros todo es legal"

Ciudad de Guatemala, Guatemala

El expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, detenido esta mañana acusado de participar en el caso de corrupción Transurbano brindó declaraciones al llegar a los tribunales para ser presentado ante un juez. "Para nosotros todo es legal", expresó.



"Todavía no sé detalles, debemos esperar... ", dijo el mandatario al ser cuestionado al salir del vehículo en el que fue llevado hasta los tribunales.



El mandatario también explicó que los agentes que llegaron a su casa no le dieron más información sobre el hecho. "Simplemente me dieron la órden de aprehensión y venimos a escuchar al juez".



Se sabe que el expresidente fue detenido por el caso de corrupción Transurbano, sin embargo, el mandatario aseguró que, "no decía que la órden era por el caso (Transurbano)".

Colom es acusado de fraude y peculado en la compra millonaria de cientos de autobuses para brindar el servicio en varias zonas de la capital en 2009, detalló.



En ese año, el gobernante partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) presentó una iniciativa de ley en el Congreso para exonerar de impuestos la compra de los nuevos autobuses.



El expresidente se mostró confiado en que será librado de los cargos en su contra.



"Yo estoy seguro que no va a haber de fondo nada (...). Para nosotros todo es legal", declaró el exgobernarte a periodistas al llegar a la sede de los tribunales, en el centro capitalino.



Según la acusación, la compra de los autobuses estuvo sobrevalorada, y cuatro empresas estaban escogidas antes de la licitación para prestar el servicio en 109 rutas de transporte público en la capital durante 25 años.



"Confío en que lo que hicimos era lo correcto", agregó Colom, visiblemente tranquilo y vestido con un traje azul oscuro.



Colom es el segundo expresidente guatemalteco detenido por corrupción, luego de que su sucesor en el cargo, Otto Pérez (2012-2015), fuera arrestado en 2015 por un escándalo de fraude en las aduanas.



Pérez se mantiene a la espera de la definición de la fecha para que inicie el juicio por el caso.



El actual presidente Jimmy Morales también ha sido señalado por financiamiento irregular de su campaña electoral, por lo que la fiscalía pidió levantar su inmunidad, lo cual fue rechazado por el Congreso.



Junto con Colom fueron detenidos nueve de sus 13 exministros, quienes firmaron el acuerdo para dar vida al llamado TransUrbano.



Entre ellos se encuentran los exministros Juan Alberto Fuentes Knight (Finanzas), Salvador Gándara (Gobernación), Ana Ordóñez (Educación), Abraham Valenzuela (Defensa), Edgar Rodríguez (Trabajo), Celso Cerezo (Salud) y Luis Alberto Ferraté (Ambiente).



Colom participó el año pasado como asesor de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las convulsas elecciones hondureñas.

