Gran Bretaña examina su relación con Oxfam

Londres, Inglaterra

El gobierno británico está examinando su relación con Oxfam, en medio de un creciente escándalo de violencia sexual que envuelve a algunos de los empleados de la organización de beneficencia que laboran en Haití tras el devastador terremoto del 2010.



El Departamento para Desarrollo Internacional de Gran Bretaña criticó a la organización por su falta de transparencia, mientras circulaban preguntas sobre cuántose tantos detalles ofreció Oxfam cuando reportó inicialmente las acusaciones. La agencia, que el año pasado dio 43,8 millones de dólares (31,7 millones de libras esterlinas) a Oxfam, exigió que directivos de la organización se reunieran con ellos para explicar lo que habían hecho.



"Si se hizo algo malo, se cometió abuso, fraude o actividades criminales, necesitamos saberlo inmediatamente, todo", dijo la agencia. "La manera cómo se trató este horrible abuso de gente vulnerable genera interrogantes graves que Oxfam debe de contestar".



The Times of London reportó el viernes que las acusaciones de violencia sexual contra siete empleados de Oxfam en Haití incluyen contratación de prostitutas - algunas de las cuales podrían haber sido menores de 18 años - y descargar pornografía. Dijo que la investigación de Oxfam sobre las acusaciones fue obstaculizada por la "resolución de mantenerlo fuera del conocimiento público".



Oxfam dice que investigó las acusaciones en el 2011. La organización confirmó que había despedido a cuatro personas y permitió que otros tres involucrados renunciaran luego que una investigación reveló faltas como violencia sexual, intimidación, bravuconadas y falta de protección del personal.



La organización de beneficencia dijo que reportó los resultados de su investigación a la reguladora británica de organizaciones de bien público y a donantes importantes como el Departamento para Desarrollo Internacional.



La comisión caritativa exigió el sábado más información a Oxfam, diciéndole que "no mencionó ningún potencial delito sexual que involucrara a menores" en su reporte inicial de la investigación en el 2011.



"Hubiéramos abordado este asunto de una manera diferente si nos hubieran informado sobre todos los detalles que han sido reportados", dijo la comisión.



Oxfam dijo el viernes que la conducta de sus empleados en Haití fue “totalmente inaceptable, contraria a los valores y los altos estándares que esperamos de nuestro personal”. El sábado, Oxfam se vio obligado a negar reportes adicionales que decían que habían dado buenas referencias a los empleados que dejaron la empresa.



"Oxfam no ha dado ni proveerá referencias positivas sobre ninguna de las personas que fueron despedidas o que renunciaron como resultado del caso", dijo la organización.



Oxfam dijo que algunos de los exempleados podrían haber falsificado las referencias o pedido estas cartas de apoyo a ciertos empleados de la organización, pero sostuvo que no podía evitar estas acciones.

