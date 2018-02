La Casa Blanca defiende su gestión de escándalo por acusaciones de violencia doméstica

Washington, Estados Unidos

Más responsables de la Casa Blanca defendieron el domingo la gestión oficial del escándalo de violencia doméstica por el que han dimitido recientemente dos colaboradores del presidente Donald Trump, tras la declaración del mandatario asegurando que las denuncias falsas pueden "destruir" vidas.



"Creo que el presidente, como todos nosotros, está conmocionado por estas denuncias", declaró a la ABC Kellyanne Conway, consejera de Trump, al ser preguntada sobre Rob Porter, quien se vio obligado a renunciar el miércoles a su cargo de secretario de personal de la Casa Blanca.



Dos exmujeres de Porter le acusan de agresiones físicas y de maltrato psicológico, hechos que él niega.



Conway, consejera de Trump, dijo que el presidente presionó al trabajador en el momento en que tuvo evidencias creíbles contra él, una actitud respaldada por otros altos asesores de la Casa Blanca.



Preguntada por la periodista de CNN Jake Tapper sobre el tuit que escribió Trump el sábado, en el que decía que muchas vidas pueden ser "destruidas" por denuncias que a veces pueden ser falsas, Conway aseguró que "no había motivo para no creer a las mujeres", especialmente porque habían dado pruebas al FBI bajo amenaza de sanción.

Además: CIA niega estafa de ruso misterioso que ofreció datos sobre Trump



Trump no mencionó a las dos exmujeres o al supuesto abuso doméstico, pero Conway dijo que el presidente es "un hombre que muestra gran compasión y comprensión con las mujeres".



Conway aseguró que el jefe de los trabajadores de la Casa Blanca, John Kelly, no está en riesgo por el manejo de esta situación, después de que varios medios informaran que conocía los detalles sobre Porter desde noviembre.



La asesora del presidente añadió que éste mantiene toda su fe en Kelly, a pesar de las informaciones de que había presentado su renuncia, y negó los rumores que la colocan como su recambio.



Otro colaborador del presidente, su director jurídico, Marc Short, defendió el domingo en un plató de la NBC a Kelly.



"Kelly se enteró de la magnitud de la acusación el martes por la noche y Porter presentó su dimisión el miércoles por la mañana (...) hizo un buen trabajo (...) pero no puede haber tolerancia a la violencia doméstica ni a la violencia contra las mujeres", dijo Short.



Varias mujeres han acusado al mandatario estadounidense de conductas sexuales inapropiadas antes de que jurase el cargo, denuncias que Trump rechaza.



En enero, The Wall Street Jounal informó que el presidente había pagado a una exactriz porno para obtener su silencio antes de las elecciones sobre un supuesto encuentro sexual con Trump, otro hecho que se encargó de negar un funcionario de la Casa Blanca.

Vea: Donald Trump ratifica acuerdo sobre presupuesto en Estados Unidos