Exasesora de Trump alerta sobre cosas "malas" en la Casa Blanca  

Washington, Estados Unidos

La exestrella de la telerrealidad convertida en asesora política, Omarosa Manigault, hizo una críptica advertencia de que las cosas están "mal" dentro de la Casa Blanca y que la gente debería estar preocupada.



Manigault, quien fue expulsada de la Casa Blanca, apareció el jueves en un avance del show "Celebrity Big Brother" alertando sobre que no todo está bien en la otra gran casa del 1600 de Pennsylvania Avenue.



"Estaba obsesionada con los tuiters cada día, qué iba a tuitear" Trump, dijo a un compañero en lo que parecía ser intercambio nocturno con un coprotagonista.



"No estoy ahí, esto no es mío, no es mi circo, no son mis monos. Me gustaría decir que no es mi problema pero no puedo decir eso porque, eso es malo".



La mujer hace poco para calmar las preocupaciones de su compañero, que pregunta si todo va a estar bien.



"No, no va a estar bien", dice ella.



El rol de Manigault en la Casa Blanca fue corto y opaco. La asesora fue vista en fotografías de la residencia presidencial, caminando en corredores y ocasionalmente en el salón de juntas, pero el impacto de su "Oficina de Enlace Público" fue poco claro.



Aunque es uno de los negros más prominentes que han participado en la administración de Trump, ganando 179,700 dólares al año, sus colegas frecuentemente cuestionaron su rol.



Su salida ocurrió luego de que se reveló que festejó su despedida de soltera en la Casa Blanca.