Corea del Norte "no tiene intención" de reunirse con EEUU en el Sur  

Tokio, Japón

Corea del Norte no tiene intención de reunirse con responsables estadounidenses durante los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados a partir del viernes en la ciudad surcoreana de Pyeongchang, aseguró la agencia estatal norcoreana este jueves.



"No tenemos ninguna intención de reunirnos con las autoridades estadounidenses durante nuestra visita al Sur", declaró Cho Yong-Sam, un alto responsable del ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano, según la agencia de noticias KCNA.



"Nunca hemos rogado un diálogo con Estados Unidos y nunca lo haremos", dijo.



Pero sus comentarios no descartaron definitivamente un encuentro, como tampoco lo hizo el vicepresidente estadounidense Mike Pence, que estará en Corea del Sur este jueves.



"No he pedido una reunión, pero veremos qué pasa", afirmó Pence durante una escala en Alaska rumbo a Corea.



Se espera que Kim Yong-Nam, el jefe de Estado ceremonial de Corea del Norte, que encabeza la delegación de su país, y Pence asistan a la ceremonia de apertura el viernes en Pyeongchang, por lo que ambos podrían coincidir en la misma sala de recepción para líderes.



Pence arremetió el miércoles contra Corea del Norte, anunciando desde Tokio que Estados Unidos impondrá sus sanciones más duras hasta la fecha contra el régimen norcoreano.



El vicepresidente alertó además contra la propaganda de Corea del Norte, después de que Pyongyang enviara un grupo de artistas, cientos de animadoras, deportistas e incluso la hermana del dirigente norcoreano Kim Jong-Un a Corea del Sur.



No se debe permitir a Corea del Norte "secuestrar el mensaje y las imágenes de los Juegos Olímpicos", avisó Pence.

Le puede interesar: Programan elecciones venezolanas